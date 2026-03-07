Quagliarella: "Fiorentina per salvarti sii meno bella. Kean imprescindibile"

L'ex attaccante della Fiorentina (allora Florentia Viola per l'esattezza) Fabio Quagliarella ha parlato in esclusiva a FirenzeViola del suo passato viola (come del primo gol al Gualdo Tadino) ma anche dell'attualità e dei singoli attuali della squadra di Vanoli sottolineando come la squadra debba salvarsi anche apparendo meno bella: " Ho sempre pensato che i viola ne usciranno. I giocatori sentono un peso importante per via della maglia che indossano e del calore della piazza. Devono capire mentalmente di dover fare partite in cui siano meno belli, perché devono solo salvarsi”.

Per Quagliarella imprescindibile Kean: "Non vedo in rosa chi là davanti possa sostituirlo. Con tutto il rispetto per Piccoli, o per Gudmundsson che in due anni ha fatto vedere qualcosina a sprazzi. Ma non solo Kean ha fatto meno rispetto all’anno scorso: è un contesto più di squadra. Ognuno vorrebbe risolvere la partita da solo quando gli arriva la palla, ma non è così".