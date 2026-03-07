Serie A, la 28esima giornata prosegue domani: il punto e la classifica
Domani con Lecce-Cremonese alle 12.30 riprende la 28esima giornata di serie A che subito dopo, alle 15, proporrà anche Fiorentina-Parma e Bologna-Verona, tre gare importanti in chiave salvezza. Alle 18 chiude il quadro del fondo classifica con il Genoa che ospita la Roma. Gran finale con il derby di Milano. La giornata si concluderà però lunedì con Lazio-Sassuolo, con i biancocelesti che perdono il portiere Provedel forse per tutta la stagione, dovendosi operare alla spalla. Playoff ma forse anche Mondiali azzurri persi.
Intanto oggi il Como ha espugnato Cagliari, l'Atalanta ha riacciuffato l'Udinese con una ripresa avvincente mentre in serata la Juventus... Ieri nel frattempo il Napoli ha battuto il Torino 2-1. Ecco i risultati e la classifica parziale.
Napoli-Torino 2-1
Cagliari-Como 1-2
Atalanta-Udinese 2-2
Juventus-Pisa
Domani
ore 12.30 Lecce-Cremonese
ore 15 Fiorentina-Parma
ore 15 Bologna-Verona
ore 18 Genoa-Roma
ore 20.45 Milan-Inter
Lunedì
ore 20.45 Lazio-Sassuolo
La classifica di Serie A aggiornata:
Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Roma 51
Como 51*
Juventus 50*
Atalanta 46*
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 36*
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30*
Torino 30*
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Verona 15
Pisa 15*
* Una partita in più
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati