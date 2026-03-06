Corsa contro il tempo per Kean, domani si decide: il punto

Come sta Moise Kean? Ecco la fotografia di FirenzeViola.it sulle condizioni dell'attaccante viola, non al meglio per un problema alla tibia. Le condizioni di Kean verranno testate anche domani, quando nell'allenamento di rifinitura probabilmente proverà ad allenarsi in gruppo e da lì verranno sciolti i dubbi sulla sua presenza tra i titolari. Se dovesse farcela, la scelta sarebbe già fatta, con Vanoli che lo manderebbe in campo fin da subito prevedendo magari una staffetta con Piccoli nel corso della ripresa. Viceversa, l'attaccante che sarà convocato da Gattuso per i match della Nazionale italiana, andrebbe in panchina con l'ex Cagliari titolare tra Gudmundsson e Harrison. 

