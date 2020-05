NICOLODI A FV, Thuram alla Fiorentina? Difficile

Pietro Nicolodi, commentatore televisivo ed esperto di calcio tedesco, interpellato da FirenzeViola.it ha così commentato l'eventuale affare Thuram JR. per la Fiorentina: "Mi sembra molto difficile come operazione. Marcus è un giocatore davvero forte, sembra un camion che si muove come un ballerino. Ha una potenza e una velocità che fanno paura. Sicuramente è stata una delle sorprese più grandi di questo campionato di Bundesliga. Francamente non so neanche se il Borussia Moenchengladbach voglia venderlo e se lo vendono chiederanno un sacco di soldi. Poi c'è da considerare la concorrenza, visto che mezza Europa lo sta cercando".

