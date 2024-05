NICO: GOL, GARRA E ALTRUISMO. AD ATENE UNA NOTTE DA DIEZ

FirenzeViola.it

Giovedì sera la Fiorentina ha battuto 2-3 il Cagliari all'ultimo respiro garantendosi per il terzo anno consecutivo la partecipazione ad una coppa europea. Un risultato importante che potrà dare una spinta in più ai ragazzi di Italiano in vista della finale di Conference League ad Atene contro l'Olympiacos. Decisivo per la vittoria della Unipol Domus Arena Nico Gonzalez. L'argentino, entrato al 56' al posto di uno spento Ikonè, prima ha segnato al minuto 88 la rete del pareggio viola, poi ha concesso con altruismo il rigore del definitivo 2-3 ad Arthur.

GRINTA

Come la stagione scorsa a Reggio Emilia nell'ultima sfida prima della finale di Conference League decisiva per conquistare il pass europeo(Sassuolo-Fiorentina 1-3), anche quest'anno, a Cagliari, Nico Gonzalez è andato a segno regalando ai gigliati l'aritmetico accesso alla prossima Conference League. Se al Mapei la rete fu ininfluente ai fini del risultato finale questa volta invece è stata determinante per evitare ai viola di uscire sconfitti dalla trasferta in Sardegna.

Un gol talmente importante sia per il campionato che in vista della finale di Atene che l'esterno classe 1998 non ha esultato, come invece aveva fatto spesso nell'ultimo periodo, con le emoji non vedo, non parlo, non sento, ma riportando la palla al centro del campo. Un segnale della voglia, o garra sudamericana se preferite, dell'ex Stoccarda. Poi nel finale invece della garra ha prevalso l'altruismo e Nico ha lasciato ad Arthur, che con freddezza non ha fallito, il rigore decisivo.

VERSO ATENE

E adesso, messo apposto il campionato, il mondo viola è tutto concentrato sull'ultimo atto della Conference League, in programma ad Atene mercoledì 29 maggio. Nelle due finali giocate dalla Fiorentina lo scorso anno Nico segnò solo la rete dell'iniziale vantaggio gigliato in Coppa Italia a Roma contro l'Inter. Nella notte di Praga l'argentino non riuscì ad entrare nel tabellino dei marcatori ma segnò una doppietta, prima del gol decisivo di Barak, nella semifinale di ritorno a Basilea. Quest'anno nel penultimo atto contro il Brugge non si è iscritto al tabellino dei marcatori, lasciando anzi la responsabilità del rigore a Beltran, ma all'Agia Sophia spinto anche dal gol contro il Cagliari l'argentino cercherà di essere decisivo.

Ai microfoni di SkySport nel giorno del Media Day l'esterno mancino dell'albiceleste ha sottolineato come, dopo un periodo difficile a causa dei postumi dell'infortunio subito a Budapest, adesso si sente bene e sta alzando il livello delle sue prestazioni nelle partite importanti. Quale occasione migliore di dimostrarlo allora se non nella notte di Atene. Una notte da Diez.