NELLE MANI DI BOENISCH

Era passata da poco la metà di gennaio, quando la Fiorentina dovette fare a meno di Stevan Jovetic per la gara di Cagliari. Un'assenza già di per sè pesante, soprattutto se rapportata all'assenza di punte nella rosa di Rossi che aveva già perso Gilardino e Silva e ancora non aveva accolto Amauri. In quella circostanza, come del resto oggi, la Fiorentina fece intendere che gli accertamenti avevano dato esito negativo, confermando però l'esclusione a scopo precauzionale.

La circostanza ricorda da vicino quel che oggi il club viola ha comunicato ufficialmente. Ovvero una visita di controllo, ad Augsburg dove JoJo si è già operato dal Dott. Boenisch, dovuta a segni di un sovraccarico al ginocchio. Niente di grave, ce lo auguriamo caldamente, eppure anche un parere che il montenegrino preferisce avere dallo staff tedesco che non da quello viola, il quale ancora una volta ha confermato come "accertamenti diagnostici già eseguiti non abbiano evidenziato problematiche di rilievo". Tutto assolutamente legittimo, sia chiaro, soprattutto dopo un infortunio grave come quello subito da Jovetic, ed il lungo periodo di fisioterapia e riabilitazione sostenuto sempre in Germania, presso la clinica di Augsburg, dove il montenegrino si è ciecamente fidato di tutte le strutture a disposizione dello stesso chirurgo bavarese.

La morale? Che per il momento resta da capire se Jovetic dovrà fermarsi o sarà regolarmente disponibile a cominciare da venerdì sera contro il Napoli al "Franchi", ma quel che pare lampante è che, a questo punto, la valutazione sulle condizioni del ginocchio di JoJo, e le successive decisioni, arriveranno direttamente dalla Germania, e dal Dott. Boenisch, ancor prima che dalla Fiorentina.

LEGGI IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA