NAZIONALI, Quarta-Pulgar finisce pari. Caceres...

Come sappiamo, il prossimo sarà un Europeo senza giocatori della Fiorentina; dall'altra parte dell'Atlantico però, nell'altra grande competizione estiva, la Copa America, ci saranno sicuramente alcuni viola protagonisti: quattro i giocatori della Fiorentina che hanno preso parte alla prima tornata di qualificazioni per i mondiali Qatar 2022 e quattro, salvo tagli dell'ultima ora, saranno anche i viola impegnati dal 13 giugno nel torneo che si svolgerà in Brasile. Nella notte intanto è andato in scena l'incrocio che ha visto protagonisti Quarta e Pezzella contro Pulgar: la sfida tra Argentina e Cile - che si ritroveranno di fronte in Copa America il prossimo 14 giugno - è terminata in parità (vantaggio di Messi su rigore e pari di Sanchez dopo pochi minuti) e se il capitano viola ha guardato i compagni dalla panchina, el Chino ed il mediano cileno sono scesi in campo dal primo minuto. Martinez Quarta è parso nervoso ed impreciso e, anche per via di un'ammonizione presa nel finale di primo tempo, è stato sostituito nell'intervallo dal CT Scaloni. Per Pulgar invece 90 e più minuti di quantità giocando centrale di centrocampo nella linea a quattro della nuova roja di Lasarte.

Sempre in Sudamerica, ma in Uruguay, Caceres è protagonista con la Celeste di Tabarez: nello 0-0 casalingo contro il Paraguay maglia da titolare nella difesa a tre di Tabarez, con il 22 viola che ha formato con Godin e Gimenez una linea difensiva poco sollecitata nel corso di una partita decisa da una svista del VAR che ha annullato a Jonathan Rodriguez un gol per un fuorigioco inesistente. Adesso per i sudamericani-viola un altro turno di qualificazioni mondiali (mercoledì notte) per poi iniziare l'avventura in Copa America; dal minutaggio concesso e dalla profondità delle varie rose la sensazione è che solo Pezzella rischi di essere escluso dalla competizione. German Pezzella, Martinez Quarta, Erick Pulgar (Cile) e Martin Caceres (Uruguay): quattro calciatori di cui solo uno (Quarta) sembra sicuro di un posto nella viola che verrà; con un Europeo privo di viola, Gattuso ed il suo staff dovranno fare le ore piccole per dare un occhio ai fiorentini di Sudamerica.