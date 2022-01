NAZIONALI, Nico batte 2-1 Pulgar. Panca per Quarta

Vittoria pesante in ottica qualificazioni ai Mondiali questa notte per l’Argentina, che ha sconfitto per 2-1 il Cile grazie ai gol di Di Maria e di Lautaro Martinez. Inutile il momentaneo pareggio siglato da Brereton. Per i tre viola impegnati nella sfida, 90’ in campo (e un cartellino giallo) per Erick Pulgar con la maglia del Cile e 70’ sul terreno di gioco con l'Albiceleste per Nico Gonzalez, che a metà secondo tempo è stato richiamato in panchina per far spazio ad Acuna. Solo panchina invece per Lucas Martinez Quarta.