NAZIONALI, I viola entrano tutti allo scadere: il punto

Poco più di 10 minuti di gioco per Kean nella vittoria per 3-1 contro la Francia, vale lo stesso per Kouame nella vittoria della sua Costa d'Avorio contro lo Zambia e ugualmente succedere a Amir Richardson con il suo Marocco. I tre giocatori viola sono entrati tutti nel secondo tempo a pochi minuti dalla fine, però possono festeggiare tre vittorie. Koame per 2-0 e Richardson per 4-1 contro il Gabon.