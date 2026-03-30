Nazionali, gruppo al completo solo venerdì: Pongracic l'ultimo a rientrare

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La Fiorentina come noto ha 6 giocatori in Nazionale. Oltre Kean che guiderà l'Italia nella finale playoff, anche Ndour e Comuzzo sono impegnati domani nelle qualificazioni europee con l'Under 21, così come il difensore Kospo. Balbo e Pongracic gli altri due giocatori chiamati. Per tutti il rientro al Viola Park sarà per giovedì mentre il solo Pongracic, impegnato oltreoceano in un torneo con la Croazia, rientrerà solo venerdì, ossia alla vigilia della gara con il Verona. Vanoli avrà dunque poche ore a disposizione, in particolare con il difensore, per valutarne le condizioni fisiche dopo i due impegni ravvicinati. Questo uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it.