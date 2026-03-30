Dal Verona al Sassuolo, con doppio Monday Night: dove seguire la Fiorentina ad aprile
Pochi giorni e torna in campo anche la Serie A, subito dopo la sosta per le Nazionali. Il massimo campionato italiano torna di scena il weekend, con la Fiorentina impegnata sul campo del Verona sabato pomeriggio, ore 18. Poi sarà la volta di un doppio monday night, con la sfida con la Lazio al Franchi e poi al Via del Mare contro il Lecce. Infine, chiude il mese di aprile la gara interna col Sassuolo. Ecco dove seguire i viola in televisione questo mese:
31ª GIORNATA
04/04/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Cagliari DAZN
04/04/2026 Sabato 18.00 Verona-Fiorentina DAZN
04/04/2026 Sabato 20.45 Lazio-Parma DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 15.00 Cremonese-Bologna DAZN
05/04/2026 Domenica 18.00 Pisa-Torino DAZN/SKY
05/04/2026 Domenica 20.45 Inter-Roma DAZN
06/04/2026 Lunedi 12.30 Udinese-Como DAZN
06/04/2026 Lunedi 15.00 Lecce-Atalanta DAZN
06/04/2026 Lunedi 18.00 Juventus-Genoa DAZN/SKY
06/04/2026 Lunedi 20.45 Napoli-Milan DAZN
32ª GIORNATA
10/04/2026 Venerdì 20.45 Roma - Pisa DAZN/SKY
11/04/2026 Sabato 15.00 Cagliari - Cremonese DAZN
11/04/2026 Sabato 15.00 Torino - Verona DAZN
11/04/2026 Sabato 18.00 Milan - Udinese DAZN
11/04/2026 Sabato 20.45 Atalanta - Juventus DAZN/SKY
12/04/2026 Domenica 12.30 Genoa - Sassuolo DAZN
12/04/2026 Domenica 15.00 Parma - Napoli DAZN
12/04/2026 Domenica 18.00 Bologna - Lecce DAZN/SKY
12/04/2026 Domenica 20.45 Como - Inter DAZN
13/04/2026 Lunedì 20.45 Fiorentina - Lazio DAZN
33ª GIORNATA
17/04/2026 Venerdì 18.30 Sassuolo - Como DAZN
17/04/2026 Venerdì 20.45 Inter - Cagliari DAZN/SKY
18/04/2026 Sabato 15.00 Udinese - Parma DAZN
18/04/2026 Sabato 18.00 Napoli - Lazio DAZN
18/04/2026 Sabato 20.45 Roma - Atalanta DAZN/SKY
19/04/2026 Domenica 12.30 Cremonese - Torino DAZN
19/04/2026 Domenica 15.00 Verona - Milan DAZN
19/04/2026 Domenica 18.00 Pisa - Genoa DAZN/SKY
19/04/2026 Domenica 20.45 Juventus - Bologna DAZN
20/04/2026 Lunedì 20.45 Lecce - Fiorentina DAZN
34ª GIORNATA
24/04/2026 Venerdì 20.45 Napoli - Cremonese DAZN
25/04/2026 Sabato 15.00 Parma - Pisa DAZN
25/04/2026 Sabato 18.00 Bologna - Roma DAZN
25/04/2026 Sabato 20.45 Verona - Lecce DAZN/SKY
26/04/2026 Domenica 12.30 Fiorentina - Sassuolo DAZN
26/04/2026 Domenica 15.00 Genoa - Como DAZN
26/04/2026 Domenica 18.00 Torino - Inter DAZN/SKY
26/04/2026 Domenica 20.45 Milan - Juventus DAZN
27/04/2026 Lunedì 18.30 Cagliari - Atalanta DAZN
27/04/2026 Lunedì 20.45 Lazio - Udinese DAZN/SKY
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