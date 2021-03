NAZIONALI, All'appello mancano soltanto i violazzurri

Altra giornata di impegni con le varie nazionali per i giocatori viola, che però cominciano a rientrare alla base. Mancano infatti all'appello ormai soltanto i due violazzurri, Castrovilli e Biraghi, che però fin qui hanno raccolto zero minuti nella parentesi con l'Italia, e cercano maggior gloria con la Lituania questa sera. Hanno giocato invece Vlahovic da una parte e Amrabat dall'altra: entrambi subentrati nel finale dei rispettivi incontri, a breve intraprenderanno la strada di ritorno verso Firenze. Rientrato già da un po' invece, per via dell'espulsione col Portogallo, Milenkovic.