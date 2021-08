NASTASIC, Dalla Play con Jo-Jo ad oggi: il percorso

Legato al destino di Milenkovic c'è anche Matija Nastasic, il suo connazionale che alla Fiorentina ha già giocato nel 2011. Arrivato da neo maggiorenne in questi 10 anni Nastasic è maturato sia come giocatore che come uomo. Firenzeviola ha ricordato la storia del difensore serbo e gli aneddoti nella sua prima avventura viola (quando mimava la playstation con gli amici Jovetic e Ljajic) e raccontato qualcosa sulla sua famiglia. Racconto che ha destato la curiosità dei lettori di Firenzeviola. A proposito sapete con chi fu presentato? Con Romulo, in ritiro a Cortina, nell'estate 2011.

