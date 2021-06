NARDELLA, Ecco come sarà il nuovo Franchi

Giornata importante per il futuro dello stadio Artemio Franchi: a partire dalle ore 11 infatti, in una conferenza telematica, è stato reso pubblico il bando per il concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dello stadio di Pier Luigi Nervi e dell'area di Campo di Marte. Un argomento che interessa direttamente anche la Fiorentina e Rocco Commisso, visto che ormai le altre opzioni per costruire un nuovo impianto di proprietà sono del tutto tramontate.

Nel corso della conferenza stampa (via streaming) sono stati trasmessi un breve video e delle slides a supporto della presentazione di questo concorso internazionale, rivolto a professionisti di tutto il mondo invitati a raccogliere la sfida di un progetto innovativo che si basa sullo stadio-monumento di Pier Luigi Nervi. Alla conferenza sono intervenute svariati personaggi chiave in questo progetto, tra le quali il sindaco di Firenze Dario Nardella, Leonardo Bassilichi (Presidente della Camera di Commercio di Firenze), Luigi Salvadori (Presidente della Fondazione CR Firenze), Luca Severini (Direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo), Giacomo Parenti (Direttore generale Comune di Firenze).

La redazione Firenzeviola.it ha preso parte alla conferenza stampa. Ecco i temi trattati nella presentazione a cura del sindaco di Firenze Dario Nardella:

Dopo una breve presentazione dei partecipanti, prende la parola Dario Nardella: “Prima di cominciare ringrazio il Ministero della Cultura, la Sovrindentenza per il nostro territorio, all’ordine degli Architetti e Ingegneri e alla Cassa di Risparmio di Firenze, il gruppo Banca Intesa, la Camera di Commercio e l’Istituto per il Credito Sportivo. Presentiamo per la prima volta il bando per la riqualificazione dello stadio Franchi, lavoro che ha visto partecipare tutti i loro. Per questo è stato necessaria la collaborazione di tutti. C’è stato un lavoro intenso in questi mesi che ci ha portato qui, alla presentazione di oggi”.

Segue un video di presentazione del progetto.

Il sindaco Nardella prosegue nel presentare i punti fondamentali del bando:

"Il bando viene inviato ora alla Gazzetta Europea e sarà visibile da venerdì su un sito apposito. Avete visto che l’area interessata è ampia e comprende molto di più che il Franchi in sé. Lo stadio sarà un punto di ritrovo per sette giorni su sette. Il progetto per la riqualificazione del Franchi attiverà 1500 posti di lavoro diretti riguardanti il restyling del Franchi e in generale gli interventi a Campo di Marte in totale porteranno lavoro a circa 3500 persone. Gli obiettivi del progetto sono: creare nuovi motivi per visitare Firenze; contribuire a un miglioramento dei flussi turistici; creare uno spazio dove effettuare meeting, incontri lavorativi ecc.; generare una significativa crescita economica ed un consistente numero di posti di lavoro. Elemento fondamentale è l’accessibilità: in questo caso potremo arrivare a livelli di eccellenza europei, perché prevediamo una nuova linea tramviaria che dal centro di Firenze arriverà a Campo di Marte. Si potrà raggiungere dal Franchi il nuovo Viola Park, ma anche l’aereoporto e la stazione ad alta velocità. Prevediamo riprogettazione spazi verdi e una semipedonalizzazione di viale Paoli. Completeremo il sottopasso pedonale tra viale Mannelli e Largo Gennarelli. La nuova linea tramviaria sarà la linea 3.2.2, collegherà come detto Campo di Marte con Rovezzano. Sarà una linea interconnessa col sistema ferroviario. Il costo sarà 250 milioni di euro, fondi stanziati già dal governo. La tramvia avrà una frequenza intensa (un tram ogni 4 minuti) e sarà come dicevo collegata a Firenze Sud e Autostrade attraverso parcheggi scambiatori. Lo stadio sarà facilmente raggiungibile anche con mezzi privati (auto, bicicletta- faremo nuove piste ciclabili-ma anche a piedi). Prevediamo una riqualificazione delle zone limitrofe.L’accessibilità coi mezzi privati sarà importante: prevediamo la realizzazione di un parcheggio di circa 3000 posti in area ferroviaria in corrispondenza della fermata della tramvia. Il costo previsto è di circa 30 milioni di euro e sarà il parcheggio multipiano più importante di Firenze".

Il concorso internazionale: "il concorso si svolge in due gradi: nel primo grado saranno selezionate le 8 migliori proposte, nel secondo tra le 8 sarà scelto il progetto migliore. Il vincitore completerà la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e avrà un premio pari a 1.250 milioni di euro. La commissione giudicatrice sarà unica, composta da un gruppo tra 5 e 9 membri, tra cui un esperto di urbanistica, un esperto di architettura del paesaggio, un esperto di restauro, un esperto con competenze storico-critiche per la lettura e interpretazione dei valori della struttura, un esperto di cultura, un esperto del mondo del calcio. I requisiti per partecipare: capacità economico-finanziaria pari a 8 milioni di fatturato nei 3 migliori anni degli ultimi 5".

Il crono-programma del bando esposto da Nardella: "oggi parte la pubblicazione del bando, venerdì sarà visibile. Dalla pubblicazione del bando di gara passeranno 80 giorni (scadenza presentazione proposte progettuali e nomina di commissione), in 40 giorni si individueranno i migliori progetti, poi 15 giorni per a definizione dei gruppi di progettazione, 90 giorni per la consegna degli elaborati e ulteriori 40 giorni per stabilire il vincitore".

Requisiti di conservazione degli elementi esistenti: "in questo progetto devono essere tenuti di conto di alcuni punti nevralgici. Il primo è ovviamente lo stadio Franchi, poi dovranno essere tenuti di conto e migliorati il giardino Pubblico Niccolò Galli, il Mercato Rionale, i campi da calcio Cerreti, il CS Davide Astori, la polisportiva Affrico, lo stadio da Baseball e il parco da skate" spiega il primo cittadino fiorentino.

Sempre il sindaco sul nuovo Franchi: "All’interno del Masterplan dello stadio verranno fatte delle modifiche: il parterre potrà essere demolito, mentre la tribuna dovrà essere riconsiderata. Verrà modernizzata ma mantenuta nella concezione dell’Architetto Nervi. Ci sarà una valorizzazione del progetto originale di Nervi, lo stesso progettista dello stadio Flaminio di Roma".

Sulle due curve: "è consentito il rifacimento delle gradinate e la ristrutturazione di tuttigli spazi interni. Si potranno quindi avvicinare al campo e verranno ristrutturate. La tribuna parterre potrà essere demolita e anche il grande schermo LED potrà essere demolito. Importante è sottolineare che è prevista la copertura di tutti i posti a sedere. Almeno il 10% dei posti dovrà essere dedicata ai posti hospitaity. In questo mi rivolgerò alla UEFA per avere il massimo supporto per avere un quadro chiaro su come rendere lo stadio a norma degli standard europei. La capienza prevista è di 40.000 posti".

Per finire: "Vorremo completare i lavori nel 2026, in occasioni dei 100 anni della Fiorentina, per un progetto importante per Campo di Marte, la Fiorentina ed in generale la città di Firenze. Questo polo racconterà il passato, presente e futuro del calcio. Ultimo aspetto che ricordo è la visibilità di tutte queste informazioni sul sito www.stadionerifirenze.concorrimi.it".

Leonardo Bassilichi, Camera di Commercio di Firenze: “Quello che abbiamo evidenziato nello studio fatto porterà un beneficio diretto e indiretto a tutto il territorio. Queste opere non devono essere fine a se stesse ma valorizzare tutta l’area e la qualità dei cittadini. Il quartiere ad oggi produce un PIL di 2,8 miliardi, uno dei quartieri più attivi. I cittadini coinvolti avranno un beneficio come detto diretto"

Nello spazio concesso alle domande, sempre Dario Nardella ha ribadito concetti chiave come la necessità di collegare in maniera più efficiente stadio e punti nevralgici della città e la volontà di rispettare le idee di Luigi Nervi. Il sindaco ha parlato inoltre della collaborazione avuta con la Fondazione Nervi: "Le norme non concedono la possibilità di far partecipare un membro della fondazione alla commissione che giudicherà i progetti ma abbiamo comunque usufruito dei loro consigli nello sviluppo del progetto".

Il Sindaco ha infine risposto anche ad una domanda di FirenzeViola.it in cui abbiamo chiesto qualche informazioni in più sull'esperto del mondo del calcio che sarà parte della commissione per la valutazione dei progetti: "Non so se sarà parte del mondo Fiorentina, ancora non possiamo dire niente a riguardo".