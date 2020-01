NAPOLI-FIORENTINA 0-2, Rivivi il LIVE di FV!

22.43 - Con la partita si conclude anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita.

22.41 - Una vittoria importantissima per la squadra viola, con Iachini che mantiene la sua imbattibilità e conquista la terza vittoria in quattro partite. Festa grande al San Paolo: la Fiorentina è tornata.

90' +4' - E FINISCE QUI! La Fiorentina espugna il San Paolo con i gol di Chiesa e Vlahovic.

90' +2' - Sempre il Napoli a gestire palla, la Fiorentina ad attendere senza concedere spazi. Manca poco al fischio finale.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

89' - Minuti finali al San Paolo, con il Napoli che prova le ultime azioni offensive per tentare un insperato pareggio. Fino a qui perfetta nel chiudere gli spazi la difesa della Fiorentina.

87' - Cambio nella Fiorentina: esce Dalbert, entra Ceccherini.

85' - Insigne natte male la punizione che termina in rimessa laterale dalla parte opposta.

84' - Giallo per Dalbert, costretto a stendere Lozano sulla destra. Il brasiliano era diffidato e salterà il prossimo turno.

81' - Castrovilli tenta la conclusione dal limite ma la spara in curva.

80' - Prima Milenkovic respinge un tiro di Insigne, poi Demme stende Sottil in ripartenza ma viene graziato dall'arbitro. Ammonizione per Iachini, infuriato con il fischietto per la decisione.

78' - Cambio nella Fiorentina: esce Chiesa, entra Sottil.

77' - Llorente! Colpisce di testa e spedisce il pallone fuori non di molto.

75' - Cambio nel Napoli: esce Callejon, entra Llorente.

74' - Chiesa sventaglia da una parte all'altra per Lirola, che appoggia subito per Vlahovic. Il serbo prende palla, punta Luperto, si sposta il pallone sul sinistro e lo piazza all'angolino. Viola sul doppio vantaggio!

74' - GOOOOLLL!!! GOOOLLL!! GOOOLL!! CHE GOL HA FATTO VLAHOVIC!

71' - Grande chiusura aerea di Pezzella, che allontana una punizione pericolosissima calciata a centro area.

68' - Dalbert copre su Milik e guadagna fallo in area. Bella chiusura del brasiliano.

66' - Cambio nella Fiorentina: esce Cutrone, entra Vlahovic.

66' - Giallo per Demme, che ferma con un fallo tattico Castrovilli.

64' - Benassi lotta con Hysaj in area ma il rimpallo porta il pallone tra le braccia di Ospina.

63' - Cambio nel Napoli: esce Zielinski, entra Lozano.

62' - Insigne fermato da Pulgar all'entrata in area di rigore. Poi si sacrifica Chiesa, che ferma Hysaj e recupera palla.

60' - Giallo per Hysaj, costretto a strattonare Lirola autore di una grande progressione.

59' - Callejon si trova a tu per tu con Dragowski ma spara addosso al portiere polacco. Tutto fermo comunque: era in posizione di fuorigioco.

57' - Demme! Proprio il neo-entrato prova il destro, che finisce però alto sopra la porta difesa da Dragowski.

56' - Cambio nel Napoli: esce Allan, entra Demme.

56' - Chiesa! Azione pazzesca salvata da Ospina! Il 25 chiede un uno-due a Castrovilli che gli scucchiaia un pallone scaraventato verso la porta: il portiere azzurro si distende e salva i suoi.

54' - Benassi non riesce a concludere con il destro da dentro l'area. Respinge il Napoli.

53' - Castrovilli da solo in mezzo a tre si porta al limite dell'area e poi di tacco serve Dalbert. Sul cross del brasiliano poi gli attaccanti non riescono ad arrivare.

51' - Insigne! Palo! Conclusione da fuori area che lascia immobile Dragowski ma scheggia il palo esterno. Si salva la Fiorentina!

49' - Altra azione uguale: il Napoli tiene palla ma al momento dell'arrivo nei pressi dell'area viola non ha più spazi.

47' - Si chiude bene la Fiorentina, che lascia in mano al Napoli il pallino del gioco ma non concede spazi. Recupera palla quasi sempre grazie ai passaggi sbagliati degli avversari, per i quali il campo si stringe improvvisamente.

45' - RIPARTE LA SFIDA! Questa volta è la Fiorentina a dare il via al secondo tempo.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - E così è! Finisce qui il primo tempo. Punteggio parziale di 0-1, rete di Chiesa.

45' +3' - Zielinski sbaglia totalmente un cross e si prende i fischi del San Paolo. Finirà presumibilmente su quest'azione il primo tempo.

45' +2' - Attacca il Napoli in questo recupero. Per adesso i partenopei non trovano spazi, ma stanno premendo e non poco.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

43' - Sugli sviluppi del corner Dalbert tira con il sinistro ma il pallone si spegne lentamente sul fondo.

42' - Benassi! Ripartenza con Cutrone che mette un pallone che finisce al centrocampista viola: grande sinistro respinto da Ospina. Poi Chiesa si avventa sul pallone ma viene chiuso in corner.

39' - Zielinski! Tiro a giro con il destro sul quale è attento Dragowski, che blocca al corpo.

38' - Alta adesso la pressione del Napoli, che da qualche minuto sta schiacciando la Fiorentina nella propria area di rigore.

36' - Errore clamoroso di Callejon! Dalbert e Caceres perdono ancora una volta lo spagnolo, che tutto solo di testa da due passi spara fuori.

34' - Problema alla schiena per Chiesa, che richiede l'intervento dello staff sanitario. Si scalda Vlahovic, in attesa di capire se il 25 riuscirà a continuare.

33' - Fabian Ruiz sparacchia un tentativo con il destro dalla distanza. Ripartirà Dragowski.

31' - Doppia occasionissima per la Fiorentina! Prima Chiesa di testa da due passi trova il salvataggio di Ospina, poi Cutrone mette in porta un gran tiro ma viene segnalata la posizione di fuorigioco.

29' - Zielinski! Fuori di un soffio! Azione personale del polacco, che tira molto bene con il sinistro: palla che esce davvero di un niente.

28' - Insigne! Tiro con il sinistro al volo dopo uno stop: palla che finisce bassa a Dragowski.

26' - Un'azione bellissima della Fiorentina, che dopo una ragnatela di passaggi trova Benassi in area su un cross perfetto di Castrovilli. Benassi appoggia indietro per Chiesa che stoppa e poi di punta centra l'angolino: Fiorentina in vantaggio!

26' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOLLLL!! GOOOLLL!!!! CHIESA! SI SBLOCCA LA GARA E IL TALENTO VIOLA!

24' - Caceres salva tutto su un altro inserimento di Callejon, ben servito questa volta da Insigne. L'intervento dell'uruguaiano però prolunga la traiettoria del pallone, che finisce a Dragowski.

21' - Azione prolungata del Napoli, che si chiude con Dalbert che devia un cross in corner. Nulla di fatto poi dal calcio d'angolo.

20' - Non è rigore! Il tocco è stato evidente, ma per l'arbitro non è da rigore. Si prosegue così, anche se resta più di qualche dubbio.

19' - L'arbitro va al VAR! Attenzione.

17' - Cutrone chiede un fallo di mano in area da parte di Allan ma l'arbitro non lo ravvisa. VAR comunque al lavoro.

13' - Milik! Paratona di Dragowski! L'attaccante azzurro in spaccata da due passi incoccia con il mancino con un cross di Callejon, ma Dragowski in tuffo smanaccia via.

12' - Callejon più volte riesce a scappare a Caceres sulla sinistra. Per fortuna fin qua i giocatori del Napoli non sono riusciti a servirlo a dovere.

10' - Castrovilli! Grande azione di Lirola che svernicia Insigne e poi mette un cross al bacio per l'inserimento di Castrovilli. Il centrocampista viola non riesce però a colpire bene e di coscia si porta il pallone fuori.

8' - Tacchettata in testa rifilata da Benassi a Zielinski. Il polacco non sembra essersi fatto particolarmente male, anche se la botta è stata pericolosa.

6' - Gira palla adesso il Napoli, con Chiesa che torna in campo dopo una botta alla schiena che ha richiesto l'intervento dello staff medico.

4' - Benassi per poco non riesce a servire Chiesa con un passaggio basso a centro area. Si salva il Napoli.

2' - Milenkovic! Colpisce lui di testa da pochi passi, ma la conclusione è debole e facile preda di Ospina.

2' - Dalla parte opposta Cutrone libera Chiesa, che una volta all'altezza dell'area di rigore mette in mezzo per Benassi. Palla in corner.

1' - Bella chiusura di Caceres in scivolata su Allan sulla sinistra. L'uruguaiano evita guai.

0' - SI PARTE AL SAN PAOLO! Primo pallone giocato dal Napoli.

20.43 - Squadre che entrano in questo momento nel rettangolo di gioco. Le guida l'arbitro Pasqua, della sezione di Tivoli.

Una partita per rispondere a tante domande, è questo Napoli-Fiorentina. La cura Iachini avrà davvero avuto già il suo effetto sulla Fiorentina? Riuscirà il Napoli a ripartire con Gattuso in panchina? La risposta a queste e altre domande arriverà presto: questa sera, allo stadio San Paolo, si affrontano partenopei e viola per una sfida dalle tante sfaccettature. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.