MOU, "A Firenze senza Mancini per l'arbitro": il caso

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Chiffi, tocca a Mercenaro. Quella di Mourinho contro gli arbitri è diventata una telenovela a puntate. E stavolta le accuse sono "preventive" perché non ritiene all'altezza il profilo dell'arbitro per la gara con il Sassuolo e teme a priori un'ammonizione dopo 10 minuti al diffidato Mancini che così salterebbe la Fiorentina (parole sue, leggi qui).

Come dire, un film già visto per il tecnico. Tecnico che non ha risparmiato neanche Berardi, avversario di domani con il Sassuolo. La Procura della Figc ha subito aperto un'indagine per le frasi lesive nei confronti di Mercenaro, considerato un astro nascente dall'Aia che in serata per bocca del presidente dell'associazione Pacifici ha sottolineato che le pressioni sugli arbitri sono inaccetabili.