MONTIEL SR A FV, Tofòl dopo il gol era felicissimo

Il padre di Montiel, Oscar, ex difensore nell’Extremadura e nell’Albacete tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, ha parlato così a FirenzeViola.it del figlio: "Ovviamente stavo guardando la partita e la cosa mi ha fatto molto piacere: già nei giorni scorsi avevo dentro di me la speranza che potesse prima o poi tornare a giocare con i più grandi ed ero convinto, quando l’ho visto mettere piede sul terreno di gioco, che potesse dare il suo contributo alla squadra. C’è riuscito più di altre volte, per fortuna, e la cosa non può che farmi piacere. Se l'ho sentito? Sì, lo abbiamo sentito di sfuggita in queste ore ed era molto contento. Ma la cosa più importante è quello che gli ha detto l’allenatore, al termine della partita”.