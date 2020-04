MONTI A FV, Calcio si doveva fermare. Mi manca...

Gianfranco Monti ha parlato con noi in diretta Instagram: "Sulla ripresa del campionato? Ci stanno dimostrando che noi tifosi contiamo poco. Il campionato si rigioca a porte chiuse. Non sento nell'aria questa mancanza e questa ansia di ricominciare. Anche i ragazzi della Curva Fiesole stanno giocando una partita fantastica. Il calcio per me si doveva fermare. Si tratta della vita del persone. Tutto il resto deve andare in secondo piano. Mi manca andare a vedere la partita. Ma che comunque non partirebbe. Amo la curva, col cuore sono lì. Mi manca l'amicizia e lo stare insieme. A me manca la Fiorentina. Ma questo non è il buon calcio che ci aspettiamo. Rivedermi la Fiorentina nelle prossime tredici partite senza tifo, in uno stadio vuoto, non mi dà nulla".