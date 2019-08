MONTELLA, Centrocampo, esterno o punta? Tutti e tre

Nel corso della conferenza stampa odierna, quella della vigilia di Fiorentina-Napoli, l'allenatore Vincenzo Montella ha parlato dell'attacco a sua disposizione e delle prospettive di mercato: "Abbiamo tre attaccanti in squadra e lavoriamo con quello che c'è. Io parlo poco, lo sapete, ma a volte mi vengono messe in bocca parole che non dico. Per essere ad alti livelli dobbiamo trovare i gol da qualche parte".

In chiusura dell'intervento, in risposta alla domanda su quale innesto preferirebbe tra un centrocampista, un esterno o una punta, ha rapidamente chiosato: "Tutti e tre".

