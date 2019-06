MOENA, In attesa di novità, il 4 viola in Trentino

Giornata storica per la Fiorentina: il CdA ha rimesso il proprio mandato nelle mani di Diego Della Valle che ha confermato ai consiglieri uscenti la trattativa per la cessione della società. La nota societaria parla di tempi brevi, che fa pensare anche ad una trattativa ben avviata. Anche perché, se la stagione è appena finita, si devono gettare le basi per la prossima, stabilendo subito chi deve fare il mercato e chi allenerà la squadra, oltre a sistemare l'aspetto societario con un nuovo CdA e nuovi manager di fiducia, come sempre accade. Ma le bocche sono assolutamente cucite, al comunicato è affidato l'unica voce di giornata. Così come accade ormai da mesi. Per ora i dipendenti vanno avanti come hanno sempre fatto, ci sono un paio di operazioni fatte in uscita sul mercato e si prepara il ritiro di Moena. Il 4 giugno il team manager viola andrà a controllare nella cittadina trentina che tutto proceda per il meglio (sono state fatte diverse migliorie al fondo del campo sportivo ad esempio). In attesa di tournée americane, Moena rimane per ora il luogo della preparazione per questa estate (il contratto prevede anche per il prossimo) ma in paese c'è curiosità, se non ansia, di sapere chi sarà la nuova proprietà.