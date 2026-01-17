Dagli inviati

Minuto di silenzio al Viola Park prima della Fiorentina femminile: le immagini

Minuto di silenzio al Viola Park prima della Fiorentina femminile: le immagini
Oggi alle 15:28Notizie di FV
di Redazione FV
fonte dall'iniviato Pietro Lazzerini

Come già detto la Fiorentina femminile in questo momento sta giocando al Viola Park la propria gara di campionato contro il Genoa. Prima del match, a cui sta assistendo anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, assieme al direttore generale Alessandro Ferrari, è andato in scena il minuto di silenzio in memoria del presidente viola Rocco Commisso. Questo il video del momento raccolto dalla nostra redazione: