MINUTI CONTATI. COMANDA VLAHOVIC, DIETRO C'È BIRAGHI

C'è un filo conduttore evidente nelle scelte di formazione di Vincenzo Italiano in questo inizio di campionato, ormai acclarato: non ci sono certezze, chiunque può giocare.

Lo dimostra Maleh, lanciato titolare alla prima e poi diventato un'arma dalla panchina. Così come lo dimostra Duncan, passato da oggetto misterioso a colonna del centrocampo. Ma soprattutto lo dimostra la difesa centrale, la zona di campo dove Italiano sembra amare mettere in competizione Igor, Quarta e Nastasic al fianco dell'irremovibile Milenkovic (che comunque ha fatto parte del turnover di Genova).

Tanto che, andando a spulciare le statistiche dei minuti giocati, risulta un sostanziale pareggio tra tutti i chiamati in causa: Martinez Quarta è stato 272 minuti in campo, Igor 311, Nastasic 124 e infine Milenkovic 488. Una politica che alla lunga può portare dividendi in quanto ad energie risparmiate, soprattutto se la media punti resta questa.

Discorso simile per la fascia destra, dove Odriozola e Venuti sono rispettivamente a 285 e 212, a differenza di Biraghi sulla sinistra che invece è secondo solo a Vlahovic per minuti in campo: 555.

A centrocampo la situazione è ancora più impressionante: 280 minuti per Pulgar, 222 per Torreira, 347 per Duncan, 104 per Benassi, 158 per Castrovilli e 107 per Amrabat.

Per concludere, in attacco Callejon ha giocato 389 minuti contro i 322 di Gonzalez e i 175 di Sottil. Tutti dietro Dusan Vlahovic che con 574 minuti in campo è il giocatore più utilizzato fin qui da Italiano. Viene da dire che quelli dei giocatori viola sono davvero minuti contati.