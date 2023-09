MINA, Il suo impiego divide i ct della Colombia

FirenzeViola.it

A Firenze ha sorpreso l'utilizzo di Mina in Nazionale per 90 minuti mentre in viola non sembrava in forma. C'è chi già lo osanna e chi si mantiene scettico. Ma anche in Colombia il difensore spacca le opinioni, anche tra i ct. Ieri l'attuale commissario tecnico ha giustificato così il suo utilizzo: "Dovevo fidarmi lui dato che in Europa il campionato è iniziato tre settimane fa.

Nell’ultima partita con noi a giugno è andata bene, ha sempre continuato ad allenarsi e quindi la scelta è stata naturale”. L'ex ct Jorge Luis Pinto lo ha invece bocciato definendolo il difensore meno in forma. Vedremo Italiano da che parte sarà.