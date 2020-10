MILIK, Boniek e Pradè lasciano un portone aperto

"Spero che Milik trovi con il Napoli una via di uscita intelligente, lui è in forma, carico, ha voglia di giocare. E' un ragazzo intelligente, umile. Ma da gennaio deve trovare una squadra, altrimenti la nazionale e gli Europei diventano a rischio". Le parole di Zibi Boniek non lasciano margini a Arkadiusz Milik che in questa sessione estiva è stato a lungo corteggiato dalla Fiorentina (e non solo visto che addirittura con la Roma ha fatto delle visite mediche): messo ai margini dal Napoli, per giocare dovrà per forza di cose accettare un'alternativa a gennaio. Alternativa che Pradè gli ha lasciato aperta nella Fiorentina, salvandolo da polemiche e critiche dei tifosi dopo i "no" alla squadra viola: "Non ha detto no alla Fiorentina, ma al mercato" ha difeso il suo operato il ds viola e difendendo allo stesso tempo appunto il giocatore che, nel caso, a gennaio sarebbe ben accetto. Sempre che da qui a gennaio le tre punte viola esplodano chiudendo dunque la porta ad altri arrivi.