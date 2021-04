MILENKOVIC, Quante distrazioni. Via in estate

Nikola Milenkovic è un grande talento che a Firenze ha saputo mostrare sul campo le proprie potenzialità, meritandosi con il lavoro e la costanza il ruolo di titolare indiscusso, a soli ventitré anni, della retroguardia della Fiorentina. Tuttavia il rendimento del difensore ha subito un calo evidente, specie nella seconda parte dell'attuale stagione, garantendosi più o meno sistematicamente l'insufficienza in pagella, come ieri a Genova, col giocatore serbo ancora una volta in affanno quando è stato beffato dal tocco di Scamacca che ha mandato Destro al gol.

Trend che ha saputo traslare anche in Nazionale, nella quale si è beccato un'espulsione che gli ha precluso la prosecuzione del cammino coi suoi compagni. Si presume che nella testa di Milenkovic frullino diversi pensieri anche relativi a quello che sarà il suo futuro, ormai quasi certamente lontano da Firenze: il contratto che il classe '97 non intende rinnovare coi viola scadrà nel giugno 2022 e su di lui si stanno muovendo alcuni tra i club più blasonati d'Europa. Soprattutto dalla Premier League fanno capolino Manchester United, Liverpool e Tottenham...