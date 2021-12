MILENKOVIC, Gara tra alti e bassi ma è battagliero

E' stato Nikola Milenkovic il giocaotre che, nel successo di oggi contro il Bologna, si è guadagnato il giudizio più basso sulle pagelle di Firenzeviola.it. Per lui voto 6 in pagella. Ecco il giudizio: "Mette subito una pezza su un tentativo di Sansone in avvio ma tiene in gioco Barrow sul gol del pareggio. Meglio nei primi minuti del secondo tempo quando è puntuale sulle palle alte anche a metà campo anche se si fa ammonire per un fallo al limite su Barrow. Battagliero".

