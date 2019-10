MILENKOVIC DECIDE, CACERES È UN MURO, DRAGO DA TRE PUNTI

DRAGOWSKI – Subito impegnato da De Paul mette la mano sul diagonale velenoso dell'argentino è decisivo, subito dopo il vantaggio, nel deviare il tiro ravvicinato di Lasagna. E' una parata che vale tre punti, 6,5

MILENKOVIC – Buona guardia sia su Okaka che su Nestorovski, poi dopo qualche tentativo azzecca il tempo decisivo nella deviazione di testa che vale il gol. Decisivo, 7

PEZZELLA – Prezioso in marcatura si fa apprezzare anche per un colpo di testa che finisce alto nel primo tempo. Resta vigile senza sbavature anche nella ripresa, 6,5

CACERES – Anche lui si fa notare in attacco con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, ma anche in difesa ha tempismo e puntualità negli interventi. Bella idea anche la punizione battuta rapidamente che porta Dalbert al tiro. Insuperabile, 7

LIROLA – Qualche difficoltà, nel primo tempo, per trovare il fondo e fornire palloni interessanti agli attaccanti. Più guardingo nel secondo tempo ma può ancora crescere, 5,5

PULGAR – Solito taglia e cuci in mezzo al campo ogni tanto con qualche errore di troppo, ma il gol nasce da un suo angolo ed è un bell'assist, 6,5

BADELJ – Un buon giro palla nel primo tempo ma mancano le invenzioni di domenica scorsa a San Siro. Forse perchè stanco, Montella lo sostituisce, 6

Dal 19'st BENASSI – Regala un pizzico di dinamismo in più alla manovra viola, 6

CASTROVILLI – Sempre nel vivo del gioco ci prova dal limite trovando solo l'angolo, poi su angolo dalla destra per poco non beffa Musso con un bella deviazione volante. Nel secondo tempo Samir lo stende al limite dopo il tentativo di Chiesa poi esce a 10 dalla fine ancora una volta sotto una pioggia di applausi, 6,5

Dal 35'st ZURKOWSKI – S.v.

DALBERT – Bella palla per Chiesa, in apertura, che l'attaccante non concretizza. Manca per poco la deviazione su bell'invito di Chiesa nei primi 10' del secondo tempo continuando a garantire buona spinta e sfiorando il raddoppio su invito di Caceres. Continuo, 6

CHIESA – In avvio viene servito molto ma con poca precisione, resta una costante del primo tempo poi si rivede a inizio ripresa con un tiro cross sul quale Dalbert manca la deviazione per poco e con il tiro respinto da Musso. Non si risparmia, 6,5

RIBERY – Ha poche occasioni in area di rigore, anche per questo svaria molto cercando varchi, arriva al tiro su punizione, a inizio secondo tempo, senza trovare la porta. Meno appariscente rispetto alle ultime uscite ma è sempre prezioso, 6

Dal 40'st GHEZZAL – S.v.

MONTELLA – Quinta sfida consecutiva nella quale si affida al 3-5-2 con Chiesa e Ribery in attacco. I suoi fanno girare bene palla ma faticano ad arrivare al tiro, le occasioni migliori sono su angolo e ringraziano il VAR sul vantaggio di Nestorovski poi annullato. Dopo un quarto d'ora nella ripresa richiama Badelj e inserisce Benassi poi quando sta per mandare dentro Vlahovic arriva il gol di Milenkovic, motivo per cui si affida a Zurkowski al posto di Castrovilli. Risparmia il finale a Ribery inserendo Ghezzal poi porta a casa la terza vittoria consecutiva confermando un assetto che funziona anche contro una squadra chiusa come l'Udinese, 6,5