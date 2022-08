MILENKOVIC, Che amore per Firenze: "Scelta giusta"

Tra le notizie più lette oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stata quella relativa alle parole pronunciate da Nikola Milenkovic nel giorno in cui il centrale ha siglato con la Fiorentina il suo rinnovo fino al 2027. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "È un giorno molto importante per me, per il mio rinnovo. Sono molto emozionato. Qui c'è un gran progetto, la Fiorentina sta crescendo continuativamente, poi i tifosi mi hanno dato tanto affetto soprattutto nell'ultimo periodo. Ho sentito davvero tanto affetto, mi sento molto amato. Poi devo dire che anche i direttori e il presidente hanno fatto un grandissimo lavoro per darmi la possibilità di continuare la mia carriera qua. Sono davvero contento".

