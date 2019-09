MILAN-FIORENTINA 1-3, Rivivi il LIVE di FV!

E con il fischio finale, si conclude anche questa diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita!

Vittoria importantissima dunque per la Fiorentina, che fa un grosso balzo in avanti in classifica e può permettersi di guardare tante squadre dall'altro. Sugli scudi ancora una volta Ribery e Chiesa, capaci di fare a fette la difesa del Milan che invece, dal canto suo, sprofonda nel baratro.

90' +5' - E finisce qui! La Fiorentina sbanca San Siro con un 3-1 che non ammette repliche. È apoteosi per la Fiorentina!

90' +4' - Caceres libera benissimo su un'azione del Milan sulla sinistra. Bella partita anche dell'uruguagio questa sera.

90' +2' - Gestisce palla adesso la Fiorentina, che sembra aver messo al sicuro il risultato. Si aspetta praticamente solo il fischio finale.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - Donnarumma esce sulla trequarti non prendendo il pallone, ma Ghezzal non riesce a concludere. Altrimenti sarebbe statao un tiro a porta vuota.

89' - Cambio nella Fiorentina: esce tra gli applausi dello stadio Ribery, esordisce in maglia viola Ghezzal.

87' - Giallo per Benassi, intervenuto malamente su Duarte.

87' - La difesa viola riesce a respingere il cross pericoloso di Calhanoglu.

86' - Buona punizione conquistata da Leao al limite dell'area, che causa anche l'ammonizione di Lirola. Occhio perché la partita non è finita..

85' - Castillejo! Occasione per il Milan, con lo spagnolo che non prende il pallone a due passi da Dragowski.

84' - Cambio nella Fiorentina: esce tra i fischi Chiesa, entra tra gli applausi Boateng.

82' - Ci prova, anche se non con molta convinzione, il Milan. La Fiorentina si chiude all'indietro.

80' - Il portoghese porta a spasso la difesa della Fiorentina e davanti a Dragowski con il sinistro mette in pallone in rete. Accorcia il Milan!

80' - GOL del Milan! Segna Leao con un gran gol.

79' - E cambio anche nel Milan: esce Suso, entra Castillejo

79' - Cambio nella Fiorentina: esce Castrovilli, entra Benassi.

78' - Giocata meravigliosa di Ribery che in area, servito molto bene da Chiesa, stende due avversari e poi chiude con il destro: palla in rete e San Siro applaude il campione della Fiorentina.

78' - GOOOOLLL!! GOOOOLL!! GOOOLLL!! LA CHIUDE RIBERY!

77' - Badej rimette in mezzo un cross, messo ancora in corner dalla difesa del Milan.

76' - Ribery! Sterza al limite e tira con il sinistro: deviato da Duarte in corner.

75' - Doppio cross di Pulgar respinto dal Milan, che sembra veramente alle corde. Sugli spalti la contestazione è totale.

74' - Bella palla di Dalbert che cambia gioco per Lirola. Lo spagnolo entra in area ma il cross viene messo in corner.

72' - Sgroppata mostruosa di Castrovilli che porta al cross dalla destra di Lirola, allontanato da Duarte prima e Romagnoli poi.

70' - Sul dischetto va l'attaccante viola, che però spara addosso a Donnarumma e permette al Milan di avere ancora qualche chance. Che peccato!

70' - SBAGLIA IL RIGORE CHIESA!

69' - RIGORE PER LA FIORENTINA! Ancora Bennacer a commettere un fallo da penalty, questa volta su Castrovilli.

68' - Tiro di Calabria che finisce a qualche metro dalla porta di Dragowski. Fischi del pubblico, che comincia a cantare: "Andate a lavorare". È apoteosi Fiorentina fin qui, ma la squadra di Montella ha già dimostrato di poter essere raggiunta anche sul 2-0.

66' - Ancora Chiesa ispiratore: il 25 viola scappa sulla destra dopo un bel pallone rubato da Milenkovic. Cross basso che Donnarumma respinge sui piedi di Castrovilli, bravissimo ad insaccare con il piattone destro. La Fiorentina raddoppia!

66' - GOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLL!!! GOOOLLL!! SEGNA CASTROVILLI!!

64' - Gestisce palla a centrocampo la squadra di Montella, che tutto sembra avere tranne voglia di alzare il ritmo. Il secondo gol, però, chiuderebbe definitivamente i discorsi a San Siro.

63' - Pressing alto ora della Fiorentina, che cerca di conquistare palla alta. L'atteggiamento dei viola è nettamente cambiato.

61' - Provano la combinazione in area Ribery e Chiesa, ma la difesa del Milan copre bene.

60' - Duarte chiude su un cross di Chiesa che altrimenti avrebbe messo in porta Dalbert.

59' - Nulla di fatto dal corner. Riparte il Milan.

58' - Pulgar! Conclusione dalla distanza del cileno, che impensierisce Donnarumma costretto a deviare in corner.

57' - Ecco il cambio nel Milan, fischiato dal pubblico: entra Duarte, esce Piatek.

57' - Mentre Giampaolo prepara un cambio, Calabria mette in mezzo un cross pericoloso: nessuno ci arriva e la palla finisce in rimessa laterale.

56' - Intanto si è rialzato Ribery, che il colpo l'aveva sentito eccome. Riparte il gioco con la Fiorentina in superiorità numerica.

55' - ROSSO PER MUSACCHIO! Cambia la partita con una decisione che sinceramente appare ineccepibile.

54' - Attimi di tensione a San Siro. Giacomelli sta riguardando da circa un minuto l'azione.

53' - Giacomelli va al VAR a rivedere il contatto, apparso veramente brutto.

52' - Giallo per Musacchio, saltato secco da Ribery ed entrato malamente sul francese.

52' - Per ora il Milan non punge, ma la Fiorentina è decisamente troppo schiacciata in difesa anche in questo secondo tempo.

50' - Bravo Dragowski ad uscire con i pugni e ripulire il cross da punizione.

49' - Giallo per Pezzella, entrato con vigore su Piatek dopo un brutto errore di Ribery.

47' - La Fiorentina sbaglia in disimpegno, prima con Dalbert poi con Chiesa. Hernandez tira ma Pezzella respinge con il corpo.

46' - Subito pericolosa la Fiorentina con Chiesa che mette in mezzo un tiro-cross sul quale va in difficoltà Donnarumma. Calabria poi rinvia e risolve tutto.

45' - Via! Riparte la sfida. Questa volta è il Milan a battere il calcio d'inizio.

45' - Cambio nel Milan: esce Kessie, entra Krunic.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - Senza ulteriori emozioni si conclude il primo tempo, con i fischi di San Siro. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina. Decide, fin qui, un gol di Pulgar su rigore.

45' - Buona copertura della difesa viola ancora una volta sugli attaccanti rossoneri. Un cross di Suso finisce sul fondo.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

44' - Bennacer sbaglia totalmente un cambio gioco per Calabria, regalando ossigeno alla Fiorentina.

42' - Calhanoglu con la conclusione dai 30 metri con il destro: attento Dragowski, che blocca al corpo.

41' - Buona iniziativa di Leao che salta Milenkovic e mette in mezzo, trovando però Badelj che riesce ad allontanare.

40' - Chiesa guadagna un fallo preziosissimo facendosi stendere da Leao. La Fiorentina respira così dopo qualche altro minuto in affanno.

39' - Intanto segnaliamo l'ammonizione per Milenkovic, intervenuto in maniera dura qualche minuto fa su Bennacer.

38' - Ancora Chiesa alla conclusione dopo una bella giocata su Bennacer e Calhanoglu. La conclusione questa volta non spaventa Donnarumma.

37' - Chiesa! Lirola con un tunnel di tacco libera il 25 viola in area: tiro potente col destro che spaventa Donnarumma ma finisce fuori.

36' - Pulgar! Azione manovrata palla a terra della Fiorentina, che libera il cileno al tiro dal limite: palla fuori di un metro, con Donnarumma che però era immobile.

35' - Romagnoli tenta la conclusione dai 25 metri dopo un bell'anticipo su Chiesa. La palla finisce fuori di molto, ma serve a mettere in campo il pubblico di San Siro.

34' - Occasione per Leao, che su un cross dalla sinista di Hernandez colpisce male. Ma la Fiorentina non riesce più ad uscire dalla pressione.

33' - Badelj allontana di testa il corner, con Dalbert che nel frattempo si è ripreso.

33' - Sta salendo di colpi ora il Milan, mentre Dalbert resta a terra per un problema fisico.

32' - Bravissimo Dalbert a fermare Suso in area sulla destra. Il Milan intanto protesta per un contatto dubbio in area tra Caceres e Piatek.

31' - Avanti il Milan che sta trovando spazio sulla destra con Suso. Per adesso regge la difesa della Fiorentina.

28' - ANNULLATO UN GOL ALLA FIORENTINA! Fuorigioco segnalato a Chiesa, servito da Ribery e poi al passaggio per Castrovilli in area: il centrocampista aveva messo in porta il pallone, ma l'arbitro ha fermato tutto.

26' - Si fa rivedere di nuovo in avanti la Fiorentina. Prima con un tiro ribattuto di Pulgar, poi con un bel passaggio di Badelj che Chiesa in area non riesce a stoppare.

25' - Su un colpo di testa sbagliato di Musacchio in area viola, la Fiorentina riguadagna finalmente palla.

24' - Lo stesso Dragowski allontana il corner con i pugni, ma il pallone resta a disposizione del Milan.

24' - Suso! Dragowski risponde presente su un tiro a giro classico del francese del Milan: pallone alzato sopra la traversa.

23' - Attenti prima Dalbert e poi Milenkovic su due cross di Hernandez dalla sinistra. La Fiorentina soffre.

22' - Chiusa in difesa la squadra viola, che per ora sta ampiamente reggendo il possesso palla dei padroni di casa. Occhio però a schiacciarsi troppo.

20' - Adesso è il Milan che prova a fare la partita, la Fiorentina sembra si voglia un po' riposare dopo il forcing iniziale.

19' - Castrovilli rientra dopo qualche secondo passato a farsi medicare il volto. Il centrocampista viola aveva ricevuto un colpo in precedenza.

18' - Cross di Dalbert pericoloso, ma Chiesa è un attimo in ritardo e non riesce a tirare da due passi.

17' - La Fiorentina sta dominando al momento, in un San Siro ammutolito dal gol e dalla superiorità tecnica offerta fin qui dai viola.

15' - Dalbert copre bene su un cross dalla sinistra, palla a Dragowski. Vediamo se la Fiorentina riuscirà a sfruttare la buona onda che ha preso la partita.

14' - Il cileno è una sentenza e spiazza Donnarumma con un rigore calciato sull'angolino basso a destra. Fiorentina in vantaggio!

14' - GOOOOOOLLLLLL!!! GOOOLLLL!!! GOOOLLL!!! PULGAR NON SBAGLIA!

12' - Magia del francese che in area ne salta due e poi spara addosso a Donnarumma. Sul pallone si avventa Chiesa che viene steso da Bennacer: nessun dubbio, è rigore! E giallo per il centrocampista del Milan.

12' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Ma cosa aveva fatto Ribery?!

11' - Niente di fatto dal corner per la Fiorentina, che comunque è riuscita a spaventare il Milan.

11' - Chiesa! Pallone geniale di Ribery che libera il 25 in area: tiro di prima con il destro a mezz'aria e Donnarumma, un po' in affanno, mette in corner.

10' - Sugli sviluppi del corner Dalbert calcia malissimo con il sinistro. Ripartirà dal fondo Donnarumma.

10' - Schema da punizione che porta lo stesso Chiesa al tiro: strozzato, viene deviato e finisce in corner.

9' - Buon fallo guadagnato da Chiesa al limite dell'area. Ottima occasione per Pulgar.

7' - Tiro di Calabria dalla distanza dopo un cross pericoloso di Calhanoglu. La conclusione del terzino rossonero si spegne sul fondo senza impensierire Dragowski.

5' - La Fiorentina prova la prima sortita offensiva che porta prima ad un tiro di Chiesa, ribattuto, e poi ad un cross basso per Ribery, anticipato.

3' - Pezzella salva tutto con un intervento in scivolata che evita che Kessie si possa trovare tutto solo davanti a Dragowski. Che rischio per la Fiorentina.

2' - Subito Leao che prova a farsi vedere sulla sinistra. Copre bene Milenkovic.

0' - Partiti! Primo pallone giocato dalla Fiorentina!

20.43 - Eccole che entrano in campo, guidate dallo staff arbitrale e dai rispettivi capitani. Pochi minuti e sarà dato il calcio d'inizio alla sfida.

20.41 - Le due formazioni sono nel tunnel degli spogliatoi pronte ad entrare in campo.

20.37 - Dopo l'uruguagio ha parlato anche Daniele Pradè a Sky Sport: ""Serve una prestazione convincente, vincere aiuta a vincere, vogliamo continuare su questa strada. La vittoria vi ha dato serenità, siamo due squadre in costruzione, che si stanno preparando per essere di nuovo due grandissime squadre". QUI tutte le sue parole.

20.34 - Così Martin Caceres prima del match a Sky Sport: ""Il calendario è difficile, vediamo cosa succede oggi, ma la vittoria di mercoledì scorso è passata. L'inizio era molto difficile e l'abbiamo superato, abbiamo cambiato tanti giocatori, vogliamo trovare la forma migliore con il tecnico. Siamo solamente a cinque punti, stasera vogliamo la vittoria".

20.30 - Squadre che stanno per completare il proprio riscaldamento in campo. Tra pochi minuti avrà inizio Milan-Fiorentina!

Buonasera amici di FirenzeViola.it. La domenica sera di Serie A mette di fronte Milan e Fiorentina, due squadre la cui storia non ha bisogno di presentazioni ma che ultimamente faticano e non poco a gioire per il campionato. I rossoneri con il nuovo corso firmato Giampaolo sono già ad un bivio: in caso di sconfitta questa sera la posizione del tecnico abruzzese si aggraverebbe e non poco. Dall'altra parte la Fiorentina di un Montella che può finalmente respirare dopo la vittoria con la Sampdoria. Chi la spunterà? Noi, intanto, vi racconteremo tutte le emozioni della sfida.

Queste le formazioni delle due squadre:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery