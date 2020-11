MIL-FIO, La Viola dura 15' e poi si scioglie: 2-0 al 45'

La Fiorentina a San Siro dura circa un quarto d’ora ma poi a fare la gara è il Milan, che conclude il primo tempo avanti 2-0 sui viola grazie alle reti di Romagnoli e di Kessie. La gara si sblocca al 17’ con il colpo di testa del capitano rossonero che da angolo sfrutta una torre di un compagno e indisturbato mette alle spalle di Dragowksi. Passano pochi minuti e i viola colpiscono un palo con Vlahovic ma poco dopo - dopo un fallo di Pezzella su Saelaemakers - arriva un rigore per il Milan che Kessie trasforma. Poco dopo altro fallo da rigore per i rossoneri (intervento dubbio di Caceres su Theo Hernandez) ma stavolta dagli undici metri è bravo Dragowski ad evitare il 3-0 e la doppietta di Kessie. Male in ogni caso la Fiorentina in questo primo tempo. Di questo passo sarà dura riprendere la gara.