METEO, Gara non a rischio nonostante le copiose piogge

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Le copiose piogge cadute su Firenze nella notte non mettono a rischio lo svolgimento di Fiorentina-Cagliari. Nonostante la notte avesse leggermente preoccupato per l'incessante caduta di acqua - con neve sulle alture toscane - la mattina e le previsioni meteo in vista della partita non preoccupano: non sono previste altre grosse precipitazioni almeno fino a sera e il manto erboso del Franchi ha retto bene l'urto della pioggia, quindi non ci saranno problemi nello svolgimento della sfida di pranzo di Serie A.