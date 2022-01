MERCATO, Viola vigili su Alvarez. DV9, c'è il Barça

Resta elettrico il mercato della Fiorentina, almeno a giudicare da rumors e indiscrezioni. Di certo l’arrivo di Piatek racconta di un modo di operare diverso rispetto al recente passato, con in particolare il ds Pradè sugli scudi dopo l’operazione Ikonè chiusa prima dell’apertura del mercato e il blitz per l’attaccante polacco di mercoledì sera che sistema l'attacco. Così mentre la priorità diventa ora quella di sfoltire il gruppo a centrocampo (per Amrabat resta il Torino in prima fila così come l’Empoli per Benassi) i viola restano vigili anche su altri obiettivi, lasciando intravedere ambizioni ancora più importanti ma anche eventuali sblocchi sul fronte Vlahovic.

D’altronde il fatto che la Fiorentina resti più che attenta a un profilo quale Julian Alvarez del River Plate (anche in questo caso grazie al lavoro di Pradè forte di buonissimi rapporti con il procuratore e di quello avviato in anticipo da Burdisso) o che tenga di conto un nome del calibro di Isco in uscita dal Real Madrid (opzione eventualmente spendibile anche in estate vista la scadenza del contratto seppure l'ostacolo ingaggio sia reale) potrebbe benissimo preludere a un repentino cambio di scenario per quanto riguarda Vlahovic, tanto più se dovessero arrivare offerte ritenute congrue a gennaio.

Sono perciò da leggere con attenzione i nuovi interessamenti del Newcastle filtrati dal Regno Unito, dove per inciso l’Arsenal resta la pretendente più esposta vista la proposta da oltre 50 milioni con il riscatto di Torreira riferita ai viola. La novità sarebbe però il tentativo d’inserimento da parte del Barcellona, pronto a mettere sul piatto gli stessi 50 milioni e l’eventuale inserimento di un giocatore. Una partita a scacchi, quella sul futuro del serbo, nella quale a ogni mossa dei partecipanti può corrispondere la contromossa del caso, al netto di evidenti difficoltà economiche per altre pretendenti soprattutto in Italia. Con la forte sensazione che comunque vada a finire la storia Vlahovic la Fiorentina non solo abbia già inserito due pedine importanti, ma possa persino regalarsi un clamoroso tris di nuovi acquisti.