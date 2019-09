MERCATO, Rivivi il LIVE di FV dell'ultimo giorno

22.00 - Termina qui l'ultimo giorno della sessione di calciomercato estiva 2019. Annunciando anche la chiusura del live di FirenzeViola.it, vi rimandiamo alle nostre pagine per continuare a seguire tutte le notizie relative alla Fiorentina.

21.58 - Come si apprende dal sito, è stato depositato in Lega calcio anche il contratto di Rachid Ghezzal.

21.36 - Ufficiale l'arrivo alla Fiorentina di Bobby Duncan.

20.22 - Da pochi minuti è entrato all'interno del centro sportivo della Fiorentina Davide Astori il fratello e agente del nuovo acquisto viola Rachid Ghezzal, Abdelkader Ghezzal.

19.53 - Queste le parole, da Milano, del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a Sky Sport: "Siamo molto felici di questa Fiorentina con Pedro e Ghezzal. Domani faremo la conferenza stampa di fine mercato. Avanti con Montella? Perché no".

19.43 - Novità per il futuro di Gabriele Gori. L'attaccante entrato poco fa al cs sembra aver trovato la soluzione adatta per la sua carriera. Secondo quanto risulta a FirenzeViola.it dovrebbe essere in corso lo scambio di documenti tra Fiorentina e Arezzo per il prestito del classe '99 che si trasferirà in amaranto. Nelle ultime ore sul giocatore era forte il pressing del Cosenza ma il calciatore a sorpresa ha preferito l'Arezzo che è piombato sul giocatore poco fa.

19.08 - Il contratto di Bobby Duncan è stato depositato in Lega. L'attaccante è così ufficialmente un giocatore della Fiorentina.

18.57 - Rachid Ghezzal è appena arrivato a Firenze e si sta sottoponendo alle visite mediche in una clinica del centro. Subito dopo potrà così firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina, ma parla già da viola: "Sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di allenarmi con i miei nuovi compagni"

18.55 - Pochi minuti fa al Centro Sportivo è arrivato Gabriele Gori. Il classe '99 è in uscita dalla Fiorentina in cerca di una sistemazione che gli dia la possibilità di giocare. Si parla di un possibile rinnovo per il calciatore che poi verrà mandato in prestito. Su di lui il Cosenza ma anche altre squadre di Serie C. L'attaccante non ha rilasciato dichiarazioni.

18.40 - Sono ultime ore frenetiche per il mercato della Fiorentina. Pochi minuti fa i viola hanno chiuso l'operazione Rachid Ghezzal dal Leicester in prestito a 300 mila euro con diritto di riscatto a 9,7 milioni. Sarà lui il prossimo attaccante esterno che arriva alla corte di Vincenzo Montella a più o meno 4 ore alla fine del calciomercato. In giornata la Fiorentina ha anche presentato un'offerta al Reims per Oudin, giovane di grande prospettiva. Per parlare di queste due giocatori la redazione di FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva Oscar Damiani, agente di mercato e esperto di calcio francese. CLICCA QUI per leggere l'intervista,

18.30 - Secondo quanto riporta Sportitalia, alcuni intermediari per conto di Commisso e Barone hanno avviato contatti esplorativi con Gennaro Gattuso, per sostituire Vincenzo Montella sulla panchina viola. Daniele Pradè invece difenderebbe a spada tratta il tecnico.

18.12 - Gabriele Gori è vicino al rinnovo di contratto con la Fiorentina fino al giugno del 2023. Poi l'attaccante verrà ceduto in prestito per giocare con continuità nel corso della prossima stagione. Lo scrive TuttoMercatoWeb.com.

18.10 - Bobby Duncan è un nuovo giocatore della Fiorentina, ma dal grande pubblico è tutt'altro che conosciuto nonostante in patria abbia attirato le attenzioni dei media per le sue grandi prestazioni con l'Under 23 del Liverpool. Per parlare del giocatore, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva Sachin Nakrani, firma del The Guardian da sempre vicino alle vicende dei reds. CLICCA QUI per leggere l'intervista.

18.00 - Bobby Duncan ha firmato il proprio contratto con la Fiorentina. Trasferimento a titolo definitivo dal Liverpool: 500mila euro subito più 1 milione di bonus legato alle presenze del giocatore. Inoltre, il club inglese si è assicurato il 20% sulla futura rivendita. Operazione curata da Luca Antonini e Vincenzo Morabito.

17.30 - Il mercato della Fiorentina non è ancora chiuso. La squadra di mercato di Daniele Pradè continua a lavorare all'hotel Sheraton di Milan dove alle ore 22 odierna si concluderà il calciomercato estivo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it la Fiorentina sta lavorando sul mercato in uscita, soprattutto su qualche giovane di troppo. Non sono arrivate offerte dell'ultimo per i vari esuberi Eysseric, Thereau, Dabo e Cristoforo. Molto probabilmente rimarranno a Firenze fino a gennaio in attesa di una sistemazione. Sono state rifiutate alcune offerte considerando che quest'ultime non erano di gradimento ai calciatori. In queste ultime ore però non è da escludere che si possa muovere qualcosa.

17.15 - Non sarà in Italia il futuro calcistico di Marcos Senesi, difensore argentino del San Lorenzo accostato nelle scorse ore anche a Bologna e Fiorentina. Il centrale classe '97 è ormai ad un passo dal trasferirsi in Eredivisie, nel Feyenoord di Rotterdam.

16.57 - Fiorentina e Leicester stanno limando gli ultimi dettagli per l'approdo di Rachid Ghezzal a Firenze. Il francese arriverà in prestito ed è ora in viaggio verso l'Italia: ancora da valutare se sarà inserito il diritto di riscatto. E' fatta per l'arrivo alla Fiorentina di Rachid Ghezzal. L'esterno del Leicester City arriva alla corte di Vincenzo Montella in prestito a 300mila euro con diritto di riscatto a 9,7 milioni.

16.55 - ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, dal Fluminense FC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abreu Dos Santos Pedro Herrique. Pedro, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 20 giugno 1997, con la maglia del Club brasiliano ha già collezionato 58 presenze e realizzato 20 reti.

16.50 - A concludere queste ore di mercato per la Fiorentina a Milano in questo momento c'è anche Valentino Angeloni che fa parte della squadra mercato di Daniele Pradè.

16.48 - Kevin Diks rientra ufficialmente nella Fiorentina, concludendo dunque il periodo trascorso in prestito all'Empoli, dove però non ha collezionato neanche una apparizione. Accordo terminato a tutti gli effetti, anche presso gli uffici legali della Lega Serie A.

16.47 - Emergono clamorose novità da Sportitalia sull'affare Rebic-Milan. Infatti Andrè Silva non avrebbe superato le visite mediche con l'Eintracht Francoforte. Considerando che la trattativa consisteva nello scambio dei due giocatori adesso anche l'arrivo del croato in rossonero è a rischio

16.45 - Khouma Babacar è pronto a diventare un nuovo giocatore del Lecce. Accordo totale, dopo una lunga trattativa l'intesa finale è stata trovata proprio a poche ore dalla chiusura della sessione estiva del calciomercato. Stanno arrivando le firme tra i club in presenza dell'agente del giocatore.

16.40 - Bobby Duncan è un nuovo attaccante della Fiorentina. Sky Sport riporta come il giocatore, dopo le visite concluse nel pomeriggio abbia firmato qualche minuto fa con la Fiorentina: il 2001 inglese vestirà la maglia viola.

16.35 - Dopo un tweet criptico sul suo futuro, Manuel Pasqual sceglierà a breve che strada intraprendere. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il giocatore deve decidere se accettare qualche offerta (da svincolato può firmare anche dopo la chiusura del mercato) o diventare opinionista televisivo.

16.25 - Messa a punto intanto la trattativa con il Siena per il giovane Baroni. Trovato l'accordo in prestito tra le due società toscane

16.12 - La Fiorentina cerca ancora un esterno d'attacco e sta valutando vari profili, anche all'estero. Gli ultimi nomi che escono in questi minuti sono quelli di Rachid Ghezzal del Leicester e di Ben Arfa, svincolato. Entrambi i giocatori sono mancini e potrebbe andare a completare il reparto offensivo viola, così come Oudin che resta nelle strategie di Pradè e collaboratori.

15.35 - C'è anche il video dell'uscita di Pedro dalle visite mediche. CLICCA QUI

15.29 - Sky Sport riferisce che le visite mediche di Pedro a Roma sono terminate. Adesso manca solo la firma sul contratto.

15.04 - Ultimo tentativo viola per Sandro Tonali: sul piatto 25 milioni più bonus. Adesso starà al Brescia valutare prima di dare una risposta definitiva.

14.59 - Come riferisce liverpoolecho.co.uk, i tifosi del Liverpool hanno reagito in parte delusi nel vedere il giovane talento Bobby Duncan lasciare il club, mentre altri pensano che il ds Edwards e i Reds abbiano fatto il miglior affare possibile.

14.45 - Ecco la foto di Bobby Duncan alle visite mediche a Villa Stuart (CLICCA QUI).

14.35 - Aggiornamenti sulla trattativa relativa a Rémi Oudin a cura di gianlucadimarzio.com. La trattativa prosegue, tra Fiorentina e Reims, con il club francese che chiede una cifra tra i 10 e gli 11 milioni di euro per far partire l'attaccante classe 1996. I contatti sono continui, in attesa di capire se l'operazione si possa sbloccare.

14:16 - Sul fronte delle entrate, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Bobby Duncan ha appena iniziato le visite mediche, con Pedro sempre all'interno della clinica di Villa Stuart. Il ds Pradè, invece, si trova ancora al centro sportivo "Davide Astori".

13.29 - Visite a Villa Stuart terminate per l'ex viola Nikola Kalinic con la Roma. Il centravanti andrà adesso in sede per la firma e poi a Trigoria per un primo sopralluogo nel centro sportivo giallorosso.

13.20 - L'attaccante Josip Maganjic, classe '99, lascia la Fiorentina per tornare a giocare in Croazia, la sua patria. Ne ha infatti ufficializzato l'acquisto a titolo temporaneo l'Istra 1961, squadra di 1.HNL.

13.01 - "Thereau non ci interessa. Volevamo Gori ma poi abbiamo deciso di puntare su altro". Queste le dichiarazione a FirenzeViola.it di Ciro Polito, direttore sportivo della Juve Stabia. (CLICCA QUI)

13.00 - Rilancio viola per De Paul. Secondo quanto raccolto da TMW i viola hanno alzato l'offerta a 30 milioni di parte fissa, più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza della futura rivendita. A breve è attesa la risposta dei bianconeri.

12.55 - Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, mentre il ds viola Daniele Pradè si trova almeno momentaneamente a Firenze, il braccio destro di Commisso, Joe Barone, è a Milano nella sede de La Gazzetta dello Sport. E, si presuppone, per portare avanti le ultime mosse di mercato.

12.40 - La Lazio ha acquistato l'ex Primavera della Fiorentina ora svincolato Cedric Gondo: il giocatore ha firmato un contratto di 4 anni e verrà immediatamente girato in prestito alla Salernitana di Ventura.

12:26 - Il Brescia non molla Federico Ceccherini in queste ultime ore di calciomercato e sogna anche di piazzare il doppio colpo trattando il prestito dell'ex obiettivo viola Lorenzo Tonelli dal Napoli

12.03 - Grande movimento di mercato intanto per quanto riguarda la Roma: Mkhitaryan è sbarcato a Fiumicino e firmerà con i giallorossi

11.55 - Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Daniele Pradè potrebbe aspettare Pedro a Firenze e non partire per Milano nel pomeriggio. Anche se la situazione è in continua evoluzione, con Montella che in ogni caso ha raggiunto il ds viola al centro sportivo

11.50 - Tutti i dettagli anche sulla situazione Bobby Duncan. QUI le cifre dell'operazione

11.24 - Aggiornamenti sulla situazione legata a Pedro, sempre più vicino alla firma ufficiale con la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, proprio dopo la firma con la società viola il giocatore tornerà in Brasile. Il motivo? Questioni burocratiche ancora da risolvere per la sua permanenza futura in Italia.

11.15 - Aggiornamenti anche per quanto riguarda gli spostamenti di Daniele Pradè. Il direttore sportivo viola, al contrario di quanto previsto, per adesso resta a Firenze

11.10 - Non solo Pedro. Come riporta tuttomercatoweb.com, stamani è sbarcato in Italia anche il giovane attaccante Bobby Duncan, che dopo le visite mediche firmerà con la Fiorentina

10.58 - Pedro ha svolto la prima parte di visite mediche e si è recato ora a Villa Stuart per la seconda parte. QUI la foto

10.42 - Intanto le cifre dell'operazione Pedro. La Fiorentina sborserà una cifra totale attorno ai 15 milioni di euro tra costo del cartellino e commissioni, mentre il giocatore firmerà un quinquennale a 1,3 milioni di euro a stagione.

10.26 - Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ha fatto un punto su quelle che sono le trattative che ci possiamo aspettare oggi. Grande attenzione alle uscite, con Dabo, Eysseric e Cristoforo sul piede di partenza. In entrata invece la Fiorentina cerca ancora un esterno, oltre a valutare eventuali soluzioni low cost nelle ultime ore di mercato

10.12 - Grandi manovre intanto stanno coinvolgendo croati ex Fiorentina. Da una parte c'è Nikola Kalinic alle visite mediche per poi firmare con la Roma, dall'altra Ante Rebic, stamani immortalato a svolgere anche lui le visite mediche con il Milan. Vista la percentuale sulla plusvalenza di Rebic della Fiorentina, c'è curiosità di sapere le cifre ufficiali di quest'operazione anche in casa viola.

10.02 - Alle 7 di stamani a Roma è sbarcato Pedro, futuro nuovo attaccante della Fiorentina. QUI la foto e il video del suo approdo in terra italiana. Dall'aeroporto Fiumicino, il classe '97 si è poi spostato al Gemelli di Roma per una prima parte di visite mediche. Più tardi è prevista una seconda parte a Villa Stuart.

10.00 - All'indomani della sconfitta contro il Genoa per la Fiorentina si prospetta una giornata ancora più importante. Oggi alle ore 22 chiuderà il calciomercato estivo e la società viola è già al lavoro per cercare di regalare a Montella almeno un altro acquisto. Tanti gli affari sul tavolo, con Pedro Guilherme già sbarcato in Italia stamani e pronto a firmare un quinquennale una volta superate le visite mediche a Roma. Ma la Fiorentina cerca anche un esterno offensivo: la pista De Paul non è ancora chiusa definitivamente e nelle ultime ore si è fatto avanti il nome di Oudin del Reims. Tutto può succedere, insomma, e FirenzeViola.it sarà come sempre qui a raccontarvelo: restate con noi!