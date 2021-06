MERCATO, Quattro colpi per i viola: priorità agli esterni

Le linee guida in casa Fiorentina sono molto chiare in vista del mercato estivo: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, Gennaro Gattuso ha intenzione di modellare la sua squadra su un 4-2-3-1 che in alternativa potrà adattarsi ad un 4-3-3. Per far questo il tecnico ha chiesto di poter valutare sostanzialmente tutta la rosa attualmente a sua disposizione oggi (compreso Callejon, che sarà uno degli osservati speciali in ritiro) ma nella sessione di luglio e agosto il club andrà alla ricerca di quattro titolari: due esterni offensivi (ma Jesus Corona non sembra interessare), un centrocampista (con Sergio Oliveira che piace molto, nonostante il costo molto alto) ed un centrale difensivo. Sono queste quattro, dunque, le priorità che la Fiorentina ha al momento sul mercato. Nessuna tempistica prefissata però: Gattuso non ha chiesto che la squadra sia già completa per l’inizio del ritiro di Moena.