MERCATO, Per il centrocampo ora si valuta Demme

Come riportato nel corso del suo intervento per la rubrica di Firenzeviola.it "Il mercato in 90 secondi", il direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini ha accostato ai viola il nome di Diego Demme come possibile operazione in entrata a centrocampo per rinforzare la squadra di Prandelli. Il Napoli sarebbe disposto a cederlo e i viola lo avevano già cercato in passato, come del resto avevano già cercato Torreira, altro nome che piace e che potrebbe salutare l'Atletico Madrid dopo soli sei mesi.