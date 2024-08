MERCATO, Palladino e il tifo a sbloccare il mercato

FirenzeViola.it

Se la Fiorentina fino ad ora stava monitorando le varie piste senza andare all'affondo decisivo per nessun calciatore, oltre agli innesti di Kean, Pongracic e Colpani, aspettando la situazione più propizia, la spinta è arrivata probabilmente per due motivi. Il primo è legato alle sollecitazioni dall'Inghilterra di Raffaele Palladino, e il secondo è invece frutto del comunicato dell'ACCVC. Così la prossima settimana potrebbe essere decisiva per almeno un paio di nuovi innesti su tutti Gudmundsson e Tessmann. Altre due situazioni calde sono quella legata al portiere in entrata, e quella legata a Nico Gonzalez in uscita. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it.

CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA