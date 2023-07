MERCATO, Le notizie di giornata sono soprattutto in uscita

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La giornata di calciomercato appena conclusa ha raccontato una Fiorentina che ancora non ha deciso di affondare il colpo su nessun giocatore in entrata. In uscita invece si lavora per sistemare gli esuberi ma anche per valutare gli interessi degli altri club per i giocatori viola: da Napoli rimbalza l'interesse dei partenopei per Castrovilli e Milenkovic, dall'Arabia invece continuano a monitorare Nico Gonzalez.

Mentre per Amrabat è ancora tutto fermo anche se il Manchester United in questo momento è in vantaggio sugli altri club.