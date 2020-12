MERCATO, Il punto sulle uscite: Cutrone il partente

Non solo due esterni e una punta in entrata, la Fiorentina durante la prossima finestra di calciomercato sarà chiamata anche a sfoltire ulteriormente la rosa. Lascerà sicuramente Firenze Patrick Cutrone, destinato a rientrare provvisoriamente al Wolverhampton (interruzione del prestito) per poi ripartire con ogni probabilità da una nuova piazza in Serie A dopo le tante aspettative disattese, non solo per colpa sua, in maglia viola. Occhio, sempre sul fronte partenze, anche alla situazione di Christian Kouamé: l'ex Genoa è stato pagato oltre 10 milioni di euro, ma tra la convalescenza post-infortunio e qualche problema a livello tattico finora non è riuscito a convincere allenatori e dirigenza. Se dovesse arrivare un'offerta all'altezza, la Fiorentina potrebbe rivoluzionare ulteriormente il suo parco attaccanti. Chiosa sui trequartisti Riccardo Saponara,Tofol Montiel e Valentin Eysseric: se l'ultimo sembra aver convinto mister Prandelli ad avere una chance e uno spazio importante almeno da subentrato, il primo resta in partenza, mentre il secondo potrebbe invece andare a giocare con continuità in una serie o in un club meno blasonato per continuare il suo percorso di crescita e tornare a Firenze in estate con maggiore maturità.