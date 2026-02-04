Mercato finito, che voto dai a quello della Fiorentina? Partecipa al sondaggio!

La Fiorentina conclude un mercato invernale in cui era chiamata a fare la voce grossa. I viola partivano dal disastroso semestre di fine 2025 e dall'ultimo posto in classifica, hanno subito messo a segno il colpo Manor Solomon, poi sono arrivati Marco Brescianini, Giovanni Fabbian, Jack Harrison e Daniele Rugani, con tanti esuberi da piazzare (qui tutte le operazioni fatte). Sarà questa la rosa che dovrà portare la Fiorentina a una salvezza che in questo momento è tutt'altro che vicina. Guardando sia i movimenti in entrata e in uscita, siete soddisfatti del mercato fatto? Per rispondere votate al nostro sondaggio qua sotto.

