Paratici prende possesso del Viola Park: è l'ultima mossa di Rocco Commisso

vedi letture

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Fabio Paratici, da oggi nuovo Ds della Fiorentina, spiegando la genesi dell'operazione che lo ha riportato in Italia a 5 anni di distanza dall'ultima volta: l’arrivo “diesel” ha aumentato l’attesa. da oggi Paratici avrà carta bianca nel comparto sportivo, dove c’è già Roberto Goretti, e si confronterà quotidianamente con il direttore generale Alessandro Ferrari, referente della proprietà a Firenze. Quella di Paratici è stata una scelta diretta del presidente Rocco Commisso — condivisa con famiglia e dirigenza — che lo aveva sentito per telefono e lo aveva individuato come l’uomo giusto per la guida dell’area sportiva. Arriva alla fine di un mercato che ha portato anche cinque nuovi giocatori in rosa, con una mezza rivoluzione invernale. Oggi entrerà per la prima volta al “Rocco B. Commisso Viola Park” e tutti sono pronti ad accoglierlo nel primo giorno ufficiale di lavoro per mostrargli la sua nuova casa lavorativa.

Continua Gazzetta: il nuovo presidente Giuseppe Commisso è già volato negli Stati Uniti ma prima di ripartire gli ha mandato un in bocca al lupo e ha detto di «essere estremamente soddisfatto di questa scelta» e di essere impaziente di vederlo all’opera. Paratici torna a lavorare in Serie A dopo aver salutato la Juventus nel 2021, poi l’esperienza al Tottenham, sia prima che dopo l’inibizione per 30 mesi per l’inchiesta sulle plusvalenze bianconere, stop terminato già dallo scorso luglio.