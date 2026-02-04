FirenzeViola

Il programma della Fiorentina: allenamento mattutino e arrivo di Paratici

Il programma della Fiorentina: allenamento mattutino e arrivo di ParaticiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Alessandro Di Nardo

Il mercoledì in casa Fiorentina sarà condizionato soprattutto dall'arrivo di Fabio Paratici, atteso in giornata al Rocco B. Commisso Viola Park. Il nuovo Ds viola, in carica da oggi, prenderà familiarità con la sua nuova realtà e saluterà anche il gruppo squadra, impegnato stamani in una seduta di lavoro sul campo per preparare la sfida di sabato sera contro il Torino. Da valutare la condizione di Daniele Rugani, l'ultimo arrivato che oggi svolgerà il secondo allenamento coi compagni. Segui tutte le novità del mondo viola su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!