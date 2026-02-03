Mercato finito, che voto dai a quello della Fiorentina? Partecipa al sondaggio!
FirenzeViola.it
La Fiorentina conclude un mercato invernale in cui era chiamata a fare la voce grossa. I viola partivano dal disastroso semestre di fine 2025 e dall'ultimo posto in classifica, hanno subito messo a segno il colpo Manor Solomon, poi sono arrivati Marco Brescianini, Giovanni Fabbian, Jack Harrison e Daniele Rugani, con tanti esuberi da piazzare (qui tutte le operazioni fatte). Sarà questa la rosa che dovrà portare la Fiorentina a una salvezza che in questo momento è tutt'altro che vicina. Guardando sia i movimenti in entrata e in uscita, siete soddisfatti del mercato fatto? Per rispondere votate al nostro sondaggio qua sotto.
Che voto daresti al mercato della Fiorentina? Vota il sondaggio di FirenzeViola!
Pubblicità
Notizie di FV
FirenzeViolaFemminile: disastro contro il Napoli, l’Europa si allontana. Mercato nullo. Bonfantini ai saluti. Pinones-Arce sempre più solo
Mercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontàdi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
2 Mercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
Copertina
FirenzeViolaInizia oggi l'era Paratici, tra sogni e realtà. Subito le decisioni sul futuro di Fortini e Dodo
Dagli inviatiUlivieri: "Rugani deve riprendere il ritmo partita e dare una mano alla difesa viola che ne ha bisogno"
Angelo GiorgettiMercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzioni
Mario TeneraniViola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto
Tommaso LoretoAl Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicino
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com