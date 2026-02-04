Come cambia il monte stipendi: la Fiorentina aumenta ancora le spese

La Nazione fa i conti del mercato della Fiorentina, sottolineando che le operazioni potrebbero non essere finite qui: in uscita ci sono ancora Abdelhamid Sabiri e Christian Kouame, con quest’ultimo che ieri ha visto sancire dalla Lega il mancato passaggio al Verona per un errore in fase di deposito del contratto dei gialloblù. Per entrambi occhio a possibili piste nel mercato turco e degli Emirati.

Il quotidiano fiorentino fa un quadro anche del monte ingaggi, spiegando com'è cambiato il saldo stipendi dei viola: le uscite hanno garantito un risparmio di 7,7 milioni, sacrificando stipendi come quelli di Dzeko (1,8 milioni l'anno), Marí (1,6) e Sohm (1,2) ma i nuovi arrivi - insieme al rientro di Christensen - hanno spinto il totale annuo da 36,8 a 37,7 milioni netti. Una crescita lieve ma significativa.