MERCATO, Ecco le priorità viola in vista di gennaio

FirenzeViola.it

Tempo di sosta, tempo di strategie di mercato. Su FirenzeViola.it spazio alle possibili mosse della Fiorentina: la priorità di Pradè e Goretti adesso è quella di cercare, ed eventualmente inserire in rosa, un attaccante esterno che possa portare in dote qualche gol in più, oltre che una duttilità sempre maggiore per il reparto offensivo e per il 4-2-3-1 ormai divenuto modulo principale utilizzato da Palladino. Un giocatore che "liberi" Bove e che possa alternarsi a Sottil, al momento unico vero interprete nel ruolo di esterno offensivo da schierare a sinistra. Una ricerca non banale perché il rendimento attuale della Fiorentina impone l'acquisto di giocatori che davvero possano entrare subito nelle rotazioni, escludendo, almeno per gennaio, calciatori esotici o troppo giovani che abbiano bisogno di tempo per imporsi agli occhi del tecnico.

L'altra priorità riguarda la punta che dovrebbe permettere a Kean di tirare il fiato in Conference e in qualche spezzone di campionato. Anche qui la ricerca è complicatissima perché non c'è la voglia di trovare qualcuno che metta fiato sul collo all'attuale bomber viola, ma anzi che possa integrarsi senza scalpitare e con la voglia di far parte di un gruppo ambizioso senza però voler provare a sconvolgerne le gerarchie.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO!