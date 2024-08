MERCATO, Ecco le principali manovre per il reparto offensivo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo il reparto difensivo o il centrocampo; la Fiorentina, prima della fine del mercato, starebbe pensando di rafforzare ulteriormente il proprio attacco. Dopo gli arrivi sulla trequarti di Gudmundsson e Colpani, e dell’attaccante Kean, i viola dovranno fare i conti con la partenza di Nico Gonzalez. In queste ore, infatti, si registra un’accelerazione nella trattativa con la Juventus, e proprio il fronte con i bianconeri sembra essere il più caldo senza però chiusure imminenti. Nei dialoghi tra le due dirigenze sarebbe emerso il nome di Filip Kostic, esterno offensivo croato, che nello schema di Palladino potrebbe ricoprire anche il ruolo di quarto di centrocampo sulla fascia sinistra. Giuntoli lo valuta 8 milioni e vorrebbe inserirlo nella trattativa per l’argentino, e il club viola non avrebbe opposto resistenza, avviando i contatti con l’entourage del giocatore.

Discorso diverso per quanto riguarda Domenico Berardi, il pallino di mercato dei viola, che potrebbe finalmente essere alla portata del club di Rocco Commisso. Nelle ultime ore di mercato, infatti, la Fiorentina potrebbe fare un tentativo per strapparlo al Sassuolo, offrendo una proposta commisurata alla sua situazione. L’ala italiana, infatti, ha subito un grave infortunio al tendine d’Achille lo scorso 3 marzo, che lo terrà ancora fuori per alcuni mesi. Resta poi da capire la volontà del giocatore, che dovrà decidere se accettare un’offerta come quella della Fiorentina per rimanere in Serie A, o restare in Serie B con il suo club storico.