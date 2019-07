MERCATO, Da De Rossi a Lirola: risposte di Pradè

Daniele Pradè nella sua prima conferenza ha parlato di tante cose e, senza nascondersi, ha risposto su domande di mercato: "Noi ci troviamo in difficoltà per una ragione: abbiamo 75 calciatori con contratti in essere, di cui circa 60 non funzionali al nostro progetto. Vogliamo una squadra competititva ma non abbiamo obiettivi, per non mettere pressioni e fare promesse. Partiremo da un modulo di base: il 4-3-3. Che logicamente non sarà un modulo talebano, potrà cambiare. Sicuramente però avremo un play e uno dei difensori centrali che gioca la palla. I primi acquisti solo dal 10 agosto. Non mi sono state richieste plusvalenze". Poi parla dei singoli.

PORTIERI - Dragowski sarà il portiere titolare se ci darà garanzia di volerlo. Mi piacerebbe un uomo di spogliatoio. Viviano non posso prenderlo se resta Dragowski perché gli metterebbe pressione e in panchina contro la Juventus Emiliano impazzirebbe. Lafont lo abbiamo mandato noi a giocare al Nantes tenendoci poi il controriscatto.

DE PAUL - De Paul non possiamo comprarlo, costa una cifra su cui non possiamo essere competitivi, noi come molte altre squadre in Italia. Anche se è un giocatore che mi piace tantissimo.

VERETOUT - Veretout Ha chiesto di essere ceduto, vuole aumentare suo livello di competitività e lo ritengo anche giusto. Noi non vogliamo contropartite tecniche. Chi ci farà la prima proposta, anche se ho visto le tre società, sarà più vicino al giocatore.

CHIESA - Ci parleremo. Per lui la risposta la può dare solo una persona: il presidente Commisso. Quando Federico tornerà dalle vacanze parlerò con Federico, poi ci metteremo seduti in maniera leale e capiremo bene la sua testa e quello che avrà recepito dal nostro discorso.

SIMEONE - Vogliamo rigenerarlo e non vedo l'ora di parlarci. Cutrone costa 25 milioni e Simeone per noi non è da meno.

LIROLA - Ci hanno fatto una richiesta monstre.

PAVOLETTI - Incedibile, altrimenti Carli lo linciano a Cagliari.

DE ROSSI - Quattro amici al bar è la battuta giusta - che ha scritto qualcuno -per il rapporto che c'è con lui e Montella, poteva essere una cosa meravigliosa ma non c'è stata mai una proposta da parte nostra.

INGLESE - È un calciatore che ci piace ma a quei costi non è sostenibile.

BENNACER - È un giocatore che mi piace da tanto ma lui vorrebbe giocare una competizione europea.

BORJA VALERO - Quello che ha dato e quanto è fiorentino è tanta roba ma lo stipendio non è da Fiorentina.

BADELJ E BIGLIA - Badelj e Biglia sono giocatori forti ma entrambi con problematiche a venire.

BENASSI - Benassi ci piace molto e mai trattato con il Genoa.

ESUBERI - Saponara, Eysseric e Cristoforo li valuteremo in ritiro.

OUNAS E ROG - Rog non ci interessa mentre Ounas è un giocatore forte e che farebbe al nostro caso ma se tu dai Veretout al Napoli e chiedi Ounas ci sta che ti chiedano pure la differenza per quanto lo avalutano.