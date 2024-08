MERCATO, Con addio Nico, viola concentrati su entrate

FirenzeViola.it

Si è chiusa la telenovela di Nico Gonzalez con il quale la Fiorentina arriva ad un divorzio più che consensuale. Voglia di aria fresca per la squadra viola senza le scorie delle finali perse e cash ritenuto congruo dalla società si sono infatti "sposati" con la voglia di una nuova avventura dell'argentino dopo la vittoria con la Nazionale.

Ora la società tornerà a concentrarsi sulle entrate e sui 4-5 giocatori (uno per reparto) chiesti da Palladino pubblicamente. Il tempo stringe ma da lunedì le novità potrebbero riguardare gli arrivi con la dirigenza che sta tirando le somme di alcune operazioni per accontentare il tecnico che ha ribadito la necessità di completare la rosa. Con la stessa Juve il club viola tornerà a trattare per l'esterno Kostic e per Arthur, che però non incontra le preferenze di Palladino come caratteristiche.