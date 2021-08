MERCATO -5, Arriva Odriozola. Si lavora all'esterno

Oggi è stata la giornata decisiva per la fascia destra. La Fiorentina è riuscita a convincere Alvaro Odriozola, difensore del Real Madrid, che nel pomeriggio ha detto sì al trasferimento in riva all'Arno in prestito secco. I due club definiranno domani gli ultimi dettagli prima che lo spagnolo diventi ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. C'è un accordo verbale per lasciare ai viola un diritto di prelazione qualora le cose dovessero andare bene nel corso della stagione. Già nella giornata di domani il calciatore è pronto a sbarcare in Italia per visite mediche e firma.

Sempre in entrata la dirigenza viola sta lavorando per regalare ad Italiano un altro esterno d'attacco. Plata dello Sporting resta in pole rispetto ad Orsolini e Berardi, e in più l'ostacolo extracomunitario non c'è: nonostante Plata sia ecuadoriano, la Fiorentina ha ancora uno slot extracomunitario da utilizzare.

Sul fronte uscite la Fiorentina continua a lavorare alla eventuale cessione di Sofyan Amrabat, che piace all'Atalanta. La trattativa resta molto complicata poiché, sebbene sia stata trovata un'intesa sulle condizioni del trasferimento, i rapporti tra le parti si sono fortemente deteriorati dopo l'affaire Zappacosta.

ACQUISTI

Nicolas Gonzalez (’98, ATT) dallo Stoccarda - 24+3 milioni

Matija Nastasic (’93, DIF) dallo Schalke 04 - 2 milioni

Lucas Torreira (’96, CEN) dall’Arsenal - Prestito 1,5 milioni (diritto di riscatto a 15)

CESSIONI

Toni Fruk (’01, CEN) all’HNK Gorica - Prestito (opzione un altro anno)

Rafik Zekhnini (’98, ATT) - Rescissione anticipata

Samuele Longo (’00, ATT) alla Turris - Definitivo

Kevin Diks (’96, DIF) al Copenaghen - Definitivo, 0

Petko Hristov (’99, DIF) allo Spezia - Definitivo, 0

Erald Lakti (’00, CEN) al Lecco - Definitivo

Samuele Spalluto (’01, ATT) al Gubbio - Prestito

Simone Ghidotti (’00, POR) al Gubbio - Prestito

Edoardo Pierozzi (’01, DIF) all’Alessandria - Definitivo

Julian Illanes (’97, DIF) al Pescara - Definitivo

Fabio Ponsi (’01, DIF) al Modena - Definitivo

Szymon Zurkowski (’97, CEN) all’Empoli - Prestito (d. riscatto 5 mln, controriscatto 6)

Niccolò Pierozzi (’01, CEN) alla Pro Patria - Prestito

Mattia Fiorini (’01, CEN) al Fiorenzuola - Prestito

Gabriele Gori (’99, ATT) al Cosenza - Prestito

German Pezzella (’91, DIF) al Betis - 4 milioni

Christian Dalle Mura (’02, DIF) alla Cremonese - Prestito

Gabriele Ferrarini (’00, DIF) al Perugia - Prestito

Alessandro Lovisa (’01, CEN) alla Lucchese - Prestito

Christian Kouame (’97, ATT) all’Anderlecht - Prestito

Pol Lirola (’97, DIF) al Marsiglia - Definitivo, 6,5+6,5 milioni

Marco Meli (’00, CEN) al Siena - Definitivo