MERCATO -2, Alvarez pista calda. Spurs su Amrabat

A soli due giorni dalla fine del calciomercato invernale, siamo ormai ufficialmente entrati nel rush finale delle operazioni di gennaio con la Fiorentina che potrebbe ancora sorpredere, nonostante per il momento tutto taccia. Il fronte più caldo è quello delle entrate e in particolare quello legato al nome dell'attaccante del Penarol Augustin Alvarez (LEGGI QUI): dopo la prima offerta di circa 13 milioni e una nuova presentata oggi, non è stata ancora trovata l'intesa. Il classe 2001 ha una clausola da 17 milioni di euro e lunedì la società uruguaiana invierà una controrisposta al club viola. Nel frattempo il club viola ha ufficializzato l'arrivo di Arthur Cabral (LEGGI QUI) che oggi si è per la prima volta allenato in gruppo.

Sul fronte delle uscite, il prossimo nome sulla lista dei partenti è quello di Sofyian Amrabat, centrocampista attualmente impegnato col Marocco in Coppa d'Africa. Il classe '96 non è mai riuscito ad ambientarsi al meglio a Firenze ed adesso, con Italiano che sembra considerarlo solo un rincalzo dei titolari di centrocampo, potrebbe lasciare il club gigliato. Su di lui diverse squadra, anche all'estero, Tottenham su tutte (LEGGI QUI).