MERCATO -14, Vicini addii di Kouame e Lirola. Poi...

Mancano solo 14 giorni alla chiusura del calciomercato ed in casa Fiorentina si continua ad operare, sia in entrata che in uscita. In uscita il tema più caldo è quello legato all'addio di Vlahovic per il quale l'Atletico Madrid sarebbe pronto ad offrire 70 milioni di euro più bonus (LEGGI QUI). Occhio anche alla situazione di Kouame, cercato con sempre più insistenza dall'Anderlecht (LEGGI QUI). Infine Lirola: il Marsiglia sembra finalmente deciso a cambiare formula e ad accontentare la Fiorentina (LEGGI QUI) che è pronta a gettarsi su Zappacosta (LEGGI QUI). In entrata, per adesso, nessun movimento finché non partirà qualcuno. Di seguito, a 14 giorni dalla fine del mercato estivo, tutte le operazioni ufficiali:

ACQUISTI

Nicolas Gonzalez (’98, ATT) dallo Stoccarda - 24+3 milioni

CESSIONI

Toni Fruk (’01, CEN) all’HNK Gorica - Prestito (opzione 1 altro anno)

Rafik Zekhnini (’98, ATT) - Rescissione anticipata

Samuele Longo (’00, ATT) alla Turris - Definitivo

Kevin Diks (’96, DIF) al Copenaghen - Definitivo, 0

Petko Hristov (’99, DIF) allo Spezia - Definitivo, 0

Erald Lakti (’00, CEN) al Lecco - Definitivo

Samuele Spalluto (’01, ATT) al Gubbio - Prestito

Simone Ghidotti (’00, POR) al Gubbio - Prestito

Edoardo Pierozzi (’01, DIF) all’Alessandria - Definitivo

Julian Illanes (’97, DIF) al Pescara - Definitivo

Fabio Ponsi (’01, DIF) al Modena - Definitivo

Szymon Zurkowski (’97, CEN) all’Empoli - Prestito (riscatto e controriscatto)

Niccolò Pierozzi (’01, CEN) alla Pro Patria - Prestito

Mattia Fiorini (’01, CEN) al Fiorenzuola - Prestito

Gabriele Gori ('99, ATT) al Cosenza - Prestito

Valentin Eysseric ('92, ATT) - Svincolato

Maxi Olivera ('92, DIF) - Svincolato

David Hancko ('97, DIF) allo Sparta Praha - Definitivo

Franck Ribery ('83, ATT) - Svincolato

Martin Caceres ('87, DIF) - Svincolato

Borja Valero ('85, CEN) - Ritiro